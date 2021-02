Maison squattée à Toulouse. Les propriétaires seront mieux protégés, assure Emmanuelle Wargon

Les propriétaires de maisons squattées peuvent saisir la justice et l'expulsion peut avoir lieu plus vite, selon la ministre du Logement (illustration). (Pixabay / PhotoMIX-Company)

Emmanuelle Wargon a évoqué jeudi 25 février l'occupation illégale de la maison d'un Toulousain pendant plusieurs mois par des squatteurs, finalement sortis des lieux par des voisins. La ministre du Logement, qui s'est dite « touchée » par ce qu'a vécu ce propriétaire retraité, a expliqué que la justice pouvait désormais intervenir « plus vite » et « pendant la trêve » dans de telles situations.

Emmanuelle Wargon a assuré jeudi 25 février que l'Etat disposait désormais des moyens nécessaires pour protéger les propriétaires dont le logement est squatté. La ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, commentait sur France Bleu Occitaniela situation de Roland, dont la maison toulousaine a été occupée illégalement pendant plusieurs mois.

Des recours supplémentaires disponibles

« Je voudrais dire aux propriétaires qui peuvent être dans la même situation que maintenant, ils peuvent simplement saisir la justice », a indiqué la ministre depuis Toulouse. Elle a par ailleurs évoqué « de nouveaux droits pour les propriétaires », dont celui de voir les squatteurs expulsés des logements « plus vite y compris pendant la trêve ».

Les personnes qui avaient pris possession de l'habitation de Roland ont quant à eux été chassées par des voisins. « La justice avait déjà été rendue et [...] il n'avait pas fait appel. C'est normal qu'on respecte les décisions de justice mais depuis on a changé la loi », a expliqué Emmanuelle Wargon. La ministre a par ailleurs confié avoir « été touchée comme tout le monde par la situation de ce retraité ».

Des mesures à venir en 2022

Lors de sa visite à Toulouse et dans le Lot, la ministre a aussi évoqué l'aspect environnemental des lois sur le logement. Un ensemble de règles et de normes destinées à rendre le secteur du bâtiment plus écologique entreront en vigueur en 2022. Les changements « vont s'appliquer progressivement », a précisé Emmanuelle Wargon sur France Bleu. Des matériaux plus respectueux de l'environnement que le béton ou le ciment seront mis en avant. C'est notamment le cas des « matériaux biosourcés » comme le bois ou le chanvre.

« Tous les jours on peut inventer et allier la qualité, le beau et l'écologie », a tenu à affirmer la ministre. Elle s'est par ailleurs montrée rassurante sur le surcoût entraîné sur un chantier par l'application des nouvelles réglementations.