Lyon : les prix des loyers en baisse depuis 2021, une tendance exceptionnelle en France

La capitale des Gaules a enregistré en un an une légère baisse de 0,8 % des loyers. (illustration) (Pixabay / twalmedia)

Le prix des loyers des logements vides est en légère baisse depuis 2021 à Lyon (Rhône), selon une étude de SeLoger. Il s'agit d'un cas unique en France, où la tendance du marché est plutôt à la hausse dans les plus grandes villes. La tendance avait déjà été remarquée ces derniers mois, sans être uniforme sur tout le secteur.

Lyon, une exception immobilière – en tout cas pour les locataires. Une étude récemment menée par la plateforme SeLoger montre en effet que le prix des loyers est à la baisse depuis un an dans la capitale des Gaules, une bonne nouvelle après des années de hausse constante, rapporte Actu Lyon .

Des loyers toujours élevés

Il s'agit de la seule grande ville française à enregistrer une telle baisse. Partout ailleurs, la tendance reste à la hausse. Lyon reste cependant une ville aux loyers élevés : elle est cinquième dans le classement des 50 villes les plus chères à la location établi par SeLoger, après Paris, Nice, Cannes et Antibes.

Un 45 m² loué vide s'y négocie 745 € par mois hors charge dans le centre-ville. En juin, ce montant moyen était à la baisse de 0,8 %. Ailleurs, les prix des loyers continuent de grimper comme à Paris, Marseille, Grenoble, Saint-Etienne, Bordeaux. Angers pointe la plus forte hausse (+8 %).

Les loyers à Villeurbanne en faible hausse

Exception à la règle : à Villeurbanne, aux portes de Lyon, les loyers sont en hausse. En un an, ils ont gagné 0,5 %. Pour se loger dans la seconde ville du Rhône, il faut débourser en moyenne 682,70 € par mois selon SeLoger. Des prix qui avoisinent ceux constatés à Bordeaux et Lille.

Concernant les meublés, Lyon est la deuxième ville la plus chère après Paris. Pour un 45 m², il faut ainsi y compter 931 € par mois hors charges. C'est plus que Bordeaux (891 €), Nice (874 €) et Cannes (853 €). Concernant l'achat, sur le marché du neuf, Lyon affiche une baisse globale. Une tendance à nuancer, car elle ne vaut que pour certains arrondissements alors que d'autres augmentent.