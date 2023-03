Loyers : plusieurs villes enregistrent une baisse des prix malgré l'inflation

Depuis 2018, le prix des loyers en France n'augmente en moyenne que de 1,8 % par an. (Photo d'illustration) (Pixabay / AlexanderStein)

Malgré la période économique difficile, avec une inflation qui a atteint 6,2 % en février 2023, les loyers n'ont augmenté que de 1,3 % par an en moyenne depuis 2018. En 2022, cette hausse était même nulle et certaines villes françaises ont même vu les montants des loyers dégringoler.

L'observatoire des loyers CLAMEUR a publié en mars 2023 une étude sur l'évolution des prix en France depuis quelques années. Les chiffres révèlent que l'inflation actuelle, à 6,2 % en février et qui touche l'alimentation ou le carburant, a épargné le secteur de la location, rapporte Capital. En 2022, les loyers n'ont même pas du tout augmenté.

Des boucliers tarifaires efficaces

Depuis 2018, l'augmentation des loyers n'a été que 1,3 % en moyenne par an. « Les boucliers anti-hausses, tels que les encadrements de loyers ou le plafonnement de l’IRL [indice de référence des loyers] à 3,5 %, ont joué leur rôle » , analyse Jean-Michel Camizon, président de CLAMEUR.

« Dans certains territoires, les dynamiques de marché et le rapport entre l’offre et la demande ont aussi joué en faveur de cette tendance » , ajoute Arnaud Simon, directeur du comité scientifique de l'observatoire. Dans certaines villes, les prix médians des loyers ont même été à la baisse l'an dernier.

Les charges locatives en augmentation

C'est notamment le cas à Amiens, Versailles et Reims, tous types de logement confondus. À Paris, seul le prix médian des studios a diminué, de 0,34 %. Idem à Rennes avec 0,2 % de baisse. Dans d'autres villes, les loyers ont cependant connu une forte augmentation.

Il semblerait donc que le marché locatif soit plus influencé par l'offre, la demande et la qualité du parc que par l'inflation elle-même. À noter cependant que ces données concernent uniquement les loyers hors charges et hors taxes. Or, le montant des charges est actuellement à la hausse avec la hausse des prix de l'énergie.