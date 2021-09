Logements étudiants: les arnaques se multiplient

En un an, les signalements de fausses annonces de location ont bondi de 17%. Les étudiants sont particulièrement visés.

Locations de vacances ou classiques: les arnaques sont légion chaque année. Les techniques employées sont de plus en plus pointues. Le paiement est fréquemment à l'origine de l'escroquerie. La plupart du temps, les arnaqueurs réclament de l'argent à l'avance. Les escrocs jouent souvent sur la peur des étudiants de rater un logement, face à la forte concurrence, pour leur demander de bloquer ou de réserver le logement avant même qu'ils l'aient visité. Dans ce cas-là, c'est rarement un «bon plan». Des étudiants rennais l'ont récemment appris à leurs dépens. Les escrocs tentent aussi de récupérer les pièces d'un dossier de location pour monter de faux dossiers de crédits à la consommation.

Des escroqueries à la location, PAP.fr en détecte et bloque avant parution entre 40 et 50 par jour, en cette période de rentrée universitaire, contre une vingtaine en temps normal. Soit environ 5% du total de nouvelles annonces publiées quotidiennement sur le site d'annonces immobilières (entre 800 et 1000). Et près de 20% des 200 à 300 annonces qui sont contrôlées chaque jour par six personnes à temps plein en plus d'un contrôle automatisé par algorithme. Il y a deux ans, ce taux de refus était deux fois moins élevé et avoisinait les 9%.

Un service pour déposer plainte

«Ces offres font l'objet d'un contrôle approfondi parce qu'elles proviennent de propriétaires non identifiés chez PAP, conduisant à la demande de pièces justificatives telles qu'un titre de propriété», explique Laëtitia Caron, directrice générale de PAP.fr. Concrètement, PAP vérifie les informations personnelles (mail et adresse...) du bailleur, les photos et la description du bien pour évaluer la cohérence de la proposition.

Si le prix est trop faible au regard du standing, c'est rarement bon signe. «Tout nouvel annonceur est contacté systématiquement avant de valider son offre, ajoute-t-elle. Nous lui demandons des documents attestant de la propriété (titre de propriété, taxe foncière...) et son identité». De leur côté, pour lutter contre ces escroqueries à la location, les autorités s'apprêtent à lancer, d'ici la fin de l'année, un service adossé au site Servicepublic.fr, permettant aux victimes d'arnaques, de déposer une plainte et une main courant en ligne.