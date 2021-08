Logements étudiants : Les arnaques en ligne se multiplient

Attention aux arnaques en ligne lors de la recherche d'un logement étudiant (illustration). (Pixabay / janeb13)

A l'approche de la rentrée, de nombreux étudiants sont à la recherche d'un logement. Mais les arnaques se multiplient. En Bretagne, la Direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine alerte sur ce phénomène.

Trouver un logement étudiant peut parfois s'avérer compliqué. D'autant que les jeunes à la recherche d'un appartement peuvent être victimes d'arnaques. La Direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine alerte ainsi à ce sujet après avoir enregistré une hausse du nombre d'escroqueries. Ces dernières seraient notamment mises en ligne sur des plateformes comme LeBonCoin, explique France Bleu Armorique, mercredi 11 août.

Plusieurs éléments peuvent mettre la puce à l'oreille. Notamment lorsqu'il est, dès les premiers contacts, demandé un paiement, souvent du montant du loyer et/ou de la caution, via des coupons à acheter en bureaux de tabac, comme Transcash.

Ne pas fournir de documents officiels

Les annonces sont également souvent très alléchantes, avec des photos qui promettent un appartement bien moins cher qu'à la normale. Ces clichés sont souvent récupérés sur Google. Pour en avoir le cœur net, il est possible de faire une recherche inversée sur Google Image et ainsi vérifier leur provenance. Les « loueurs » peuvent même aller plus loin en proposant des visites. Ils donnent alors un numéro de téléphone, dont la carte SIM a été activée depuis l'étranger, mais ils ne sont évidemment jamais présents aux rendez-vous.

Dans tous les cas, il ne faut jamais donner de documents officiels dans une telle situation, ni envoyer des copies de pièces officielles par Internet.