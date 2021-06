Logements étudiants : astuces pour louer moins cher

En moyenne, un studio de 24 mètres carrés se loue 550 euros. (© Gilles Tronel)

Le logement représente 50 à 60% du budget mensuel d'un étudiant. Nos solutions pour réduire la facture.

Casse-tête pour les parents et les jeunes, la recherche d'un logement étudiant n'est pas aisée.

Car la demande est forte, l'offre souvent insuffisante. Et le loyer (50 à 60% du budget mensuel d'un étudiant, selon le site Locservice.fr) pèse toujours lourd. Un studio de 24 m2 se loue en moyenne 550 euros... Quelques astuces pour alléger la facture.

Colocation : jusqu'à 20% d'économie

La colocation connaît un réel essor. Car elle atténue le sentiment de solitude. Surtout, elle permet de réaliser une économie de loyer, de 10 à 20% selon les villes.

«Il faut compter en moyenne 468 euros par mois pour une chambre en colocation contre 550 euros pour un studio de 24 m2», selon Locservice.fr. Le principe de la colocation est bien connu : vous louez une chambre dans un appartement avec partage des parties communes. Bien sûr, ne louez pas n'importe quoi sous prétexte de convivialité : la chambre doit avoir une surface d'au moins 9 m2 et un volume d'au moins 20 m3.

Cette vie en communauté nécessite une organisation et la connaissance de ses droits et ses devoirs notamment ceux découlant du bail. Il peut être unique, c'est-à-dire que tous les occupants figurent sur le même bail et chacun est susceptible de payer pour celui qui est défaillant si une clause de solidarité est prévue au contrat.

Pour la répartition des charges (abonnement