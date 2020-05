Logement: les locataires aussi, ont envie de plus d'espace

Depuis le déconfinement, les locataires s'intéressent de plus en plus aux 3-pièces.

Après deux mois de confinement, les Français ont envie de plus d'espace. Les locataires n'échappent pas à cette règle. D'ordinaire, ce sont les studios et les deux-pièces qui sont les plus prisés. Depuis le déconfinement, Homepilot, une start-up spécialisée dans la gestion locative, a constaté une forte tension sur les T2 mais aussi les T3.

Ainsi, entre les 11 et 17 mai, le nombre de visites quotidiennes par logement s'est envolé de 52% pour les deux-pièces et de...65% pour les trois-pièces. La hausse est plus modérée (+27%) pour les studios. «Avec la fermeture des lieux de vie, le logement a pris plus d'importance qu'avant le confinement, analyse Gilles Bourcy, cofondateur de Homepilot. Les locataires sont nombreux à rechercher des logements plus grands et plus confortables.»

Alors que le marché des transactions immobilières repart progressivement, Homepilot a enregistré une demande locative record pour le premier jour du déconfinement: 18 demandes de visites par logement. Soit une hausse de 50% par rapport à la moyenne d'avant confinement pour des logements comparables. «La forte hausse de la demande traduit un effet de rattrapage des projets locatifs qui étaient suspendus pendant le confinement. L'effet devrait s'estomper pour atteindre un niveau normal d'ici quelques semaines», explique Gilles Bourcy.

Aujourd'hui, la moyenne tourne plutôt autour de 15 demandes de visites par logement. «En région parisienne, les locataires attendent généralement d'avoir trouvé un nouveau logement avant de poser leur préavis de départ. Ainsi, l'offre locative a toujours plusieurs semaines de retard sur la demande», décrypte Gilles Bourcy.

Autre signe de tension locative: la hausse du nombre de dossiers déposés par logement. Il a grimpé de 27% par rapport à la moyenne d'avant confinement. «Cette augmentation montre à quel point les locataires sont pressés de faire aboutir leur projet», souligne Gilles Bourcy. À l'instar des acquéreurs, les locataires salariés souhaitent être installés pour la rentrée, avant de partir en vacances. Quant aux étudiants qui sont à la recherche d'un logement avant la rentrée 2020, il semble, aux dires du cofondateur d'Homepilot, qu'ils n'aient pas encore fait leur apparition sur le marché.

Ces derniers comme les autres candidats à la location seront certainement rassurés d'apprendre que les déménagements sont désormais inclus dans les motifs de déplacements à plus de 100 kilomètres. Une mesure qui devrait sans doute accélérer encore un peu plus les demandes de visites.