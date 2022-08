Logement : les cafards envahissent une résidence neuve, les occupants désespérés

Les cafards pourrissent la vie des occupants de cette résidence gérée à la fois par un bailleur social et un syndic de copropriété. Photo d'illustration. (Beeki / pixabay)

Les habitants d'une résidence de Montlhéry (Essonne) font face à une invasion de leurs logements par les cafards depuis plusieurs mois. Pourtant, le bâtiment est neuf et date de 2019. Les lieux sont co-gérés par un bailleur social et un syndicat privé.

C'est un véritable cauchemar que vivent depuis quelques mois les habitants du 12 allée de la Halle, à Montlhéry (Essonne). Ils subissent une invasion de cafards et de blattes sans que les deux co-syndicats ne réagissent. « J’ai contacté mon bailleur qui n’a jamais résolu le problème et ne répond plus à mes relances , a témoigné une résidente, citée par Le Parisien du mercredi 10 août 2022. Je ne sais plus vers qui me tourner » . Elle a raconté avoir déjà trouvé un cafard dans sa literie. « Cela me rend malade » , a confié la locataire.

Une dégradation rapide

Les nuisances et dégradations de certains locataires ne seraient pas étrangères à cette infestation. Un individu a par exemple répandu des excréments dans l'ascenseur. Pourtant, la résidence a été inaugurée il y a seulement trois ans, en 2019. Les habitants ne comprennent pas comment la situation sanitaire a pu se dégrader aussi vite au sein d'un immeuble auparavant propre et bien éclairé. La jeune femme explique que son appartement a déjà été traité trois fois en cinq mois par une société privée de désinsectisation, sans succès.

Son bailleur social, CDC Habitat, serait intervenu une fois, mais aurait depuis cessé de répondre à ses appels et ses courriers. La résidence est cogérée par le syndicat privé NCA Copro. Les deux organismes, qui gèrent chacun une vingtaine d'appartements, doivent donc se mettre d'accord sur un plan de désinsectisation efficace.

Un huissier ou la Mairie

« En cas de litiges avec son bailleur, le locataire peut saisir un huissier, qui se chargera d’envoyer par recommandé une mise en demeure. Il est aussi possible de s’adresser aux services d’hygiène et de santé de la mairie qui se chargeront eux-mêmes de régler la situation avec le bailleur » , a indiqué une agente immobilière.