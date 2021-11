Location : La part du loyer dans le budget des Français en augmentation depuis quatre ans

La part du loyer dans le budget des ménages atteint 34,8 % en 2021, selon une étude (illustration). (PIXABAY / moerschy)

La part du loyer dans le budget des ménages a augmenté en quatre ans, selon une étude de l'agence Flatlooker. Cette proportion varie en fonction de la taille du logement, du nombre de personnes qui l'occupent et du lieu d'habitation.

Le loyer prend une part de plus en plus grande depuis quatre ans dans le budget des Français. C'est ce qu'indique une étude de l'agence Flatlooker relayée par BFM TV, mardi 16 novembre. La part du loyer dans le budget des ménages locataires atteint 34,8 % en 2021 contre 32,5 % en 2018.

Dans le détail, à Paris où le salaire médian est de 2 600 euros, la part du loyer est de 35,8 %. Elle est sensiblement identique dans les Hauts-de-France où le salaire médian est plus bas (1 865 euros). La part du loyer y atteint 35,5 %. En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, la proportion du loyer dans le budget des ménages est identique (34 %).

Plus le logement est grand, plus la part est réduite

Plus le logement est grand, plus la part de loyer est restreinte. Ainsi, « elle est de l'ordre de 38 % pour un T1, 33 % pour un T2, 32 % pour un T3 et 31 % pour un T4 », indique l'étude. « Les ménages vivent logiquement plus nombreux dans des logements avec plus de pièces. La baisse du loyer au m2 sur les grandes surfaces et la division par le nombre de personnes composant le foyer fait naturellement baisser le budget relatif en fonction du nombre de pièces », explique Nicolas Goyet, président de Flatlooker.

Autre enseignement de cette étude, plus il y a de locataires dans le logement, plus la part du loyer dans le budget se réduit. Elle est de 39 % pour une personne seule, 30 % pour un couple et 24 % pour une cohabitation à 3 personnes. Cette part est aussi plus réduite pour les logements non meublés (32 %) que pour les meublés (35 %).