Location immobilière : une arnaque inédite a fait plusieurs victimes à Dijon

Les escrocs font visiter des logements qui ne leur appartiennent pas. Illustration (Pixabay / Schluesseldienst)

Au moins sept personnes auraient été victimes d'une escroquerie encore inédite à Dijon (Côte-d'Or). Des personnes auraient utilisé un logement loué en courte durée pour créer une fausse annonce et organiser des visites. Ils encaissaient ensuite les 1 120 euros de caution demandés.

Un homme de 25 ans a été victime d’une arnaque alors qu’il était à la recherche d’un appartement où s’installer à Dijon (Côte-d'Or), rapporte Le Bien Public . Des escrocs ont en effet fait passer leur location de courte durée pour un logement à louer sur une longue durée et encaissaient les chèques de caution dans le dos de la véritable propriétaire.

1 120 euros de caution

La victime avait découvert l’appartement sur un site de location le 9 août 2022. Il avait été invité à visiter le bien le soir même. Avec lui, d’autres candidats étaient également présents. Par la suite, il avait demandé quels papiers fournir. « J’ai envoyé un mail pour confirmer mon intérêt pour l’appartement. Deux ou trois jours après, j’ai reçu une réponse du propriétaire me fournissant un bail et un RIB pour que je lui verse une caution de 1 120 euros, soit deux loyers » a-t-il expliqué à nos confrères.

C’est finalement en cherchant un logement avant d’emménager à Dijon que l’homme avait découvert, avec sa compagne, le même appartement proposé en location de courte durée. Il avait alors décidé de contacter la personne ayant mis en ligne l’annonce. C’est grâce à ce signalement que la véritable propriétaire de l’appartement a pu découvrir l’escroquerie.

Au moins sept victimes

« Un couple de personnes a loué l’appartement le 9 août pour une nuit. Ils ont créé une fausse annonce et ont organisé des visites » a-t-elle résumé. Selon elle, au moins sept personnes ont été victimes de cette arnaque et six d’entre elles ont été débitées de la caution demandée. Selon la direction départementale de la sécurité publique, il s’agirait d’une première à Dijon.

La propriétaire a également vécu les conséquences de cette arnaque qui dure depuis quinze jours. « On a reçu un mail d’EDF comme quoi notre compteur avait été résilié. On a dû faire changer les serrures et installer une alarme » a-t-elle raconté au quotidien. Plusieurs plaintes ont depuis été déposées par les victimes.