Location de logement : la demande ne faiblit pas depuis le déconfinement

Les recherches de location de logement ont largement augmenté après le déconfinement. Au mois de juin, le site spécialisé PAP.fr a enregistré 75% de recherches en plus par rapport à la même période l'an dernier.

Le marché de la location de logement connaît un essor important depuis le déconfinement, le 11 mai dernier. Au mois de mai, les recherches sur le site PAP.fr ont augmenté de 50% par rapport à la même période l'an dernier. Et la tendance s'est confirmée au mois de juin avec une hausse de 75% par rapport à juin 2019, rapporte BFM Immo. Les spécialistes du secteur estiment que c'est le signe du lancement de la saison estivale de la location.

Les recherches de maisons à louer ont explosé

Si les recherches augmentent, c'est aussi le cas du côté des offres. Au mois de juin, elles ont bondi de 39% par rapport au même mois un an plus tôt. « De nombreux logements ont été libérés plus tôt par les étudiants cette année, notamment lorsqu'il a été annoncé que les études supérieures se dérouleraient à distance jusqu'à la prochaine rentrée », décrypte PAP dans un communiqué.

Après le confinement, beaucoup de personnes sont à la recherche de locations avec plus d'espace et éventuellement un petit coin de verdure. Ainsi, les recherches de maison ont explosé de 96 % tandis que celles pour des appartements n'ont progressé que de 68 %. « Malgré cela, le phénomène est moins marqué et moins significatif que pour les acquisitions. En effet, les recherches de maison ne représentent encore que 15% des recherches de location », précise PAP.