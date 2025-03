Locataire, quand pouvez-vous réclamer un nouveau DPE à votre propriétaire ?

Le DPE d'un logement a une durée de validité de dix ans. (illustration) (Etadly / Pixabay)

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu un critère incontournable lors de l'achat ou de la location d'un bien. « Cet outil permet d’estimer la consommation d’énergie d’un logement ou d’un bâtiment, et d’évaluer ainsi son impact écologique » , indique le ministère de l’Économie sur son site . Mieux vaut donc en tenir compte pour éviter de voir ses finances plombées par les factures d'énergie.

C'est bien sûr le propriétaire qui doit faire appel à un diagnostiqueur certifié et payer l'opération. Mais, dans le cadre d'une location, l'occupant du logement peut-il exiger la réalisation d'un nouveau DPE ? Ouest-France a répondu à l'une de ses lectrices qui loue un bien depuis 2014. Le DPE date de son entrée dans le logement.

Le DPE est valable dix ans

Ici, la réponse est oui : cette locataire peut demander un nouveau diagnostic. En effet, ce document a une durée de validité de dix ans. De plus, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 inclus (ce qui est le cas ici) étaient valables jusqu'au 31 décembre 2022. Autre exception : les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 (la nouvelle réglementation ayant été mise en place en juillet 2021) étaient valables jusqu'au 31 décembre 2024 seulement.

Un locataire peut demander un nouveau DPE même si ce dernier est toujours valable. Mais le propriétaire peut alors s'y opposer.