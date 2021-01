LLD et LOA, c'est aussi possible pour les voitures électriques

Acheter n'est plus branché en France ! Du petit outillage de papa aux vêtements de maman, en passant par les jouets du petit dernier... on se prête, on échange, ou on loue ! Et si le phénomène s'étend à de plus en plus de produits, c'est avec la voiture, que la location est principalement entrée dans les foyers, via le leasing, il y a plusieurs décennies de cela. Aujourd'hui, ces formules locatives (LLD : location longue durée et LOA : location avec option d'achat) s'appliquent également à un type de véhicule qui lui, par contre, devient branché (!) : la voiture électrique.

LLD et LOA, c'est aussi possible pour les voitures e?lectriques - iStock-Tramino

Vous avez dit leasing ?

Souscrire un contrat de leasing pour un véhicule électrique... Pourquoi et comment ?

Le terme anglais de leasing désigne un contrat de location dont la durée varie généralement d'une à cinq années. Très usité dans le monde de l'automobile, il peut être décliné sous deux formes : la location avec option d'achat (LOA) et la location longue durée (LLD). Le LOA offre à l'automobiliste la possibilité de mensualiser le paiement de son véhicule sur une durée généralement comprise entre 36 et 48 mois. Lorsque le contrat arrive à son échéance, le locataire peut choisir soit de restituer le véhicule, soit de l'acheter. Le montant de l'achat aura été déterminé au moment de la signature du contrat. Contrairement au LOA, la Location Longue Durée (LLD) ne permet pas au locataire d'acheter son véhicule en fin de contrat. La formule proposée au locataire est considérée comme étant « tout inclus » ; les frais locatifs intègrent en effet l'utilisation mais aussi l'entretien et l'assurance du véhicule, permettant ainsi au locataire de mensualiser l'intégralité de son budget automobile.Le véhicule électrique est dans l'air du temps ! Et même si la production d'électricité et le recyclage des batteries sont des sujets qui suscitent quelques interrogations, il reste le symbole fort d'un comportement plus responsable au regard de l'environnement. Dès lors, il était logique d'associer ce mode de mobilité devenu prégnant, au nouveau comportement sociétal qui bannit l'achat.... A fortiori parce que le cout d'achat de ce type de véhicule - beaucoup plus cher que le thermique - peut décourager les automobilistes les plus volontaires. Or, la formule de leasing en démocratise l'accès grâce à un cout mensualisé. Par ailleurs, intégrer l'entretien aux mensualités est aussi source de confort. Si l'on prend en compte, en effet, un système électronique embarqué des plus pointus, et une partie moteur complètement réinventée, il est clair qu'il vaut mieux confier l'entretien aux professionnels... et le régler de manière forfaitaire ! Si vous avez décidé de franchir le pas, et d'acquérir un véhicule électrique en leasing, vous pouvez contacter directement le constructeur ; ils sont plusieurs à déployer cette offre. Des plateformes du type « Loueruneauto.fr » proposent également ce type de prestation. Vous y trouverez tous les types et toutes les marques de véhicules disponibles en électrique.