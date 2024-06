Livret épargne populaire (LEP) : la baisse du taux devient de plus en plus probable

Crédit photo : Shutterstock

La perspective d'une baisse du taux du Livret d'épargne populaire (LEP) au 1er août 2024 se précise. Avec le ralentissement continu de l'inflation, une diminution significative de ce taux semble inévitable, pour atterrir probablement autour de 3,50 %.

Une inflation en décroissance continue

Actuellement fixé à 5,00 %, le taux du LEP pourrait être drastiquement réduit. En effet, ce taux est fixé par le ministère de l'Économie sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, en fonction de l'inflation. Il est revu deux fois par an : en février et en août. Il est calculé en fonction de la moyenne de l'inflation et des taux interbancaires à court terme sur les six derniers mois.

Or, depuis le début de l'année 2024, l'inflation montre des signes de ralentissement constants. Les chiffres de l'Insee indiquent une progression des prix à la consommation de 2,20 % en mai (en glissement annuel), un chiffre identique à celui d'avril. Depuis janvier, où l'inflation atteignait 3,10 %, une tendance baissière s'est installée.

Un taux potentiellement autour de 3,50 %

En prenant en compte les données d'inflation des premiers mois de l'année, la moyenne se situe à 2,40 %. Si elle reste à ce niveau jusqu'à fin juin, la formule de calcul donne un taux du LEP à 2,50 %. Toutefois, le taux du LEP ne peut être inférieur à celui du Livret A, majoré de 0,50 point. Le taux du Livret A étant gelé à 3,00 % jusqu'en février 2025, le taux du LEP ne pourrait donc pas descendre en dessous de 3,50 %. Par ailleurs, une intervention du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, pourrait limiter cette baisse, comme cela a été fait le 1er février dernier lorsque le taux du LEP avait été maintenu à 5,00 % malgré une inflation à 4,40 %.

Un placement toujours avantageux pour les foyers modestes

Bien que la baisse du taux du LEP soit une mauvaise nouvelle pour les détenteurs actuels, il reste une option de choix pour protéger l'épargne de l'inflation. Le 1er août 2024 marquera sans doute une baisse significative mais néanmoins limitée grâce aux différents mécanismes de protection.

Conçu pour encourager l'épargne des ménages les plus modestes, le LEP présente des caractéristiques spécifiques et un fonctionnement qui le rendent particulièrement attractif. Il s'adresse exclusivement aux foyers fiscalement domiciliés en France dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un plafond révisé annuellement. Il offre un taux d'intérêt avantageux calculé pour protéger l'épargne de l'inflation.

Pour ouvrir un LEP, certaines conditions doivent être remplies. Chaque personne éligible ne peut détenir qu'un seul livret, avec une limite de deux livrets par foyer fiscal.

L'ouverture du LEP nécessite un versement initial minimum de seulement 30 euros et les versements ultérieurs doivent être d'au moins 10 euros. Le plafond de dépôt est fixé à 10.000 euros depuis le 1er octobre 2023, incluant les versements et les intérêts déjà capitalisés. Une fois ce plafond atteint, le livret continue de générer des intérêts, mais aucun nouveau versement n'est autorisé.

Les intérêts du LEP sont calculés par quinzaine et capitalisés chaque année au 31 décembre. Cette méthode de calcul permet aux épargnants de bénéficier pleinement des intérêts générés par leurs dépôts. De plus, les fonds déposés sur le LEP sont disponibles à tout moment, offrant une flexibilité précieuse en cas de besoin financier urgent.

Enfin, les intérêts du LEP sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.