Livret A : on connait déjà le prochain taux (ou presque)

Le taux du Livret A dépend d'une formule mathématique mais, in fine, c'est le gouvernement qui décide. (© Fotolia)

L’Insee vient de révéler le niveau de l’inflation en France en décembre 2021. Avec ce chiffre, il est possible de calculer le taux que la Banque de France devrait proposer au gouvernement d’appliquer pour le Livret A (et le LDDS), dès le 1er février prochain.

En décembre 2021, la hausse du niveau général des prix a atteint 2,8% sur un an, selon l’Insee.

L’accélération est impressionnante. À la même période en 2020, l’inflation était nulle et elle dépassait à peine 1% en juillet 2021. Cette flambée des prix n’est pas sans conséquence pour vos placements. Tous les supports sans risque (à l’exception de quelques PEL d’anciennegénération) affichent désormais des rendements «réels», c’est-à-dire une fois l’inflation déduite, négatifs!

Dans ce contexte, une catégorie de placements garantis bien connus des Français va tirer son épingle du jeu: les livrets réglementés. Le Livret développement durable et solidaire (LDDS), le Livret d’épargne populaire (LEP) et, bien sûr, le plus célèbre d’entre eux, le Livret A, devraient voire leur taux d’intérêt augmenter dès le 1er février prochain.

0,80% le 1er février ?

Le rendement de ces trois produits d’épargne défiscalisés, sûrs et totalement liquides dépend en effet d’une formule mathématique… qui intègre le niveau de l’inflation. La Banque de France se charge du calcul et en communique le résultat au gouvernement qui choisit de l’appliquer, ou non.

Pour le Livret A et le LDDS, la formule est la suivante: le taux doit être égal à la moyenne arithmétique entre la moyenne semestrielle du taux d’inflation (hors tabac) déterminé par