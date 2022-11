Livret A, assurance vie, PER : quelle épargne pour les enfants à Noël ?

Assurance vie et Livret A peuvent être ouverts dès la naissance de l’enfant (Crédit photo : 123RF)

Noël est l'occasion de constituer une épargne pour ses enfants afin qu'ils puissent en disposer le moment venu pour financer leurs premiers projets. Livret A, assurance vie ou encore PER : quel type d'épargne choisir ?

À quel âge souscrire ?

Assurance vie et Livret A peuvent être ouverts dès la naissance de l'enfant. Bien que destiné à la préparation de la retraite, le PER individuel est accessible à tous, y compris aux enfants mineurs, sans restriction d'âge. Concernant l'assurance vie, il est judicieux d'ouvrir le contrat avant les 10 ans de l'enfant afin qu'il puisse disposer de son capital dans des conditions fiscales avantageuses dès ses 18 ans.

La fiscalité

Le Livret A n'est soumis ni à l'impôt ni aux prélèvements sociaux, mais il est plafonné à 22.950 euros.

L'assurance vie n'est pas plafonnée et permet d'épargner des montants plus importants, mais la fiscalité appliquée au moment du retrait des sommes est un peu moins favorable que celle du livret A : si le contrat a été ouvert depuis plus de 8 ans au moment du retrait, les gains sont taxés à seulement 17.2 % (impôts + prélèvements sociaux) s'ils sont inférieurs à 4.600 euros (pour une personne célibataire) et à 24.7 % au-delà.

Les versements effectués par les parents sur le PER de leur enfant sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal, dans la limite de 10 % des revenus imposables et de 32.908 euros. Pour cela, il est nécessaire que l'enfant soit rattaché au foyer fiscal. En contrepartie, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite de l'enfant. Toutefois, la loi prévoit des cas de déblocage anticipé : ainsi, l'enfant pourra débloquer son épargne, une fois adulte, pour l'achat de sa résidence principale. En synthèse, le PER permet aux parents de constituer un capital pour l'achat de la résidence principale de leur enfant, tout en profitant d'un avantage fiscal.

Le rendement de l'épargne

Depuis le 1er août 2022, le livret A rapporte 2,00 % par an. Ce taux de rendement pourrait être rehaussé le 1er février prochain, pour atteindre 2,50 % voire 3,00 %.

L'assurance vie et le PER permettent d'investir sur le fonds en euros, support au capital garanti. Ce dernier a rapporté en moyenne 1,30 % en 2021. Début 2023, les assureurs annonceront le taux de rendement de leurs fonds en euros au titre de l'année 2022. Celui-ci est attendu autour de 1,80 % à 2,00 % en moyenne (avant fiscalité).

À la différence du livret A, l'assurance vie et le PER proposent un large choix de supports d'investissement, qui offrent sur le long terme, des perspectives de rendement plus intéressantes que celle d'un livret A ou d'un fonds en euros. Ces supports, appelés « unités de compte », permettent d'investir sur les marchés financiers, l'immobilier, le private equity … En revanche, ils ne permettent pas de garantir le capital.