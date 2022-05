Lisbonne devient la capitale des télétravailleurs «de luxe»

Un récent palmarès des meilleures destinations pour dirigeants nomades classe la capitale portugaise au sommet. Devant Miami et Dubaï.

Que de chemin parcouru en termes d’attractivité! Le Portugal et en particulier sa capitale Lisbonne, ne cesse de séduire les étrangers. Après s’être fait une large place dans le cœur des retraités , ce secteur attire de plus en plus d’actifs, plus ou moins jeunes. Et selon le classement établi par le réseau immobilier international Savills, Lisbonne décroche la première place du classement des meilleures destinations pour «dirigeants» nomades.

Elle s’impose parmi les 15 destinations idéales pour les travailleurs nomades à long terme évaluées selon cinq critères: loyer dans les secteurs résidentiels les plus recherchés, desserte aérienne, climat, qualité de vie et rapidité de la connexion Internet. Et comme souvent dans ce type de classement, le champion est celui qui est performant dans tous les secteurs examinés sans forcément être le premier. La ville se détache cependant sur la qualité de vie et reste dans le dessus du panier pour la desserte aérienne.

Cryptomonnaies

«Les jeunes actifs louent généralement de petits appartements en centre-ville, tandis que les familles préfèrent de grandes maisons à Lisbonne ou dans la station balnéaire de Cascais, proche des meilleures écoles internationales , explique Ricardo Garcia, Directeur Logement, Savills Portugal. Les dirigeants et entrepreneurs de la tech sont aussi attirés par le développement récent de Lisbonne comme pôle de la tech. Le prix de l’immobilier y est faible et les compétences locales y sont nombreuses. Certaines entreprises déménagent ainsi désormais leur siège au Portugal, qui s’internationalise de plus en plus. Je pense que la tendance ne va faire que s’accélérer.»

«Depuis le Covid, plusieurs classements internationaux mettent le Portugal à l’honneur pour les nomades digitaux, reconnaît Cécile Gonçalves, fondatrice de l’agence Maison au Portugal . Et le fait d’accueillir le Web Summit (du 1er au 4 novembre 2022) fait que nous sommes désormais très bien identifiés par le milieu mondial de la tech.» Elle souligne qu’un vide juridique et fiscal sur les cryptomonnaies a attiré bon nombre de sociétés du secteur mais ce point devrait évoluer prochainement. «Des articles dans la presse américaine ont aussi été particulièrement élogieux sur la qualité de vie à petit prix qu’offre le Portugal, précise-t-elle. Et enfin, au-delà des start-up, le pays attire tous ceux qui peuvent travailler facilement à distance mais aussi les entrepreneurs. Le pays a beaucoup fait pour leur faciliter la vie, notamment en mettant en place des guichets uniques qui promettent de pouvoir créer son entreprise en une heure.»

De son côté, Miami arrive en deuxième position. Cette porte d’entrée des États-Unis depuis l’étranger attire de plus en plus de télétravailleurs avec ses plages, son climat et la multiplication des sociétés high-tech qui s’y implantent. Sans oublier son marché locatif de luxe et sa desserte aérienne. C’est sur ce dernier point que Dubaï est la plus performante et décroche en partie sa troisième place: car la ville est reliée à plus de 100 pays et 240 destinations. Quant à la quatrième place, elle est occupée également par le Portugal mais cette fois-ci sur sa façade sud avec l’ Algarve .