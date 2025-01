Lionel Messi valorise son portefeuille immobilier à 223 millions d’euros

La star du ballon rond vient d’introduire en Bourse son fonds immobilier détenant 7 hôtels, des bureaux et commerces et 5 appartements en Espagne et 2 logements de luxe à Londres et Paris.

Si l’ex-attaquant vedette du Barça, Lionel Messi , fait désormais moins parler de lui depuis sa pré-retraite américaine à l’Inter Miami, il pourrait prendre de plus en plus de place sur le terrain des affaires. Il vient en effet d’introduire en Bourse un fonds immobilier qu’il possède et qui a été valorisé pour la coquette somme de 223 millions d’euros. C’est en toute fin d’année que la société Edificio Rostower contrôlée à 100% par le footballeur argentin et sa famille, a fait ses débuts sur le Portfolio stock exchange, un marché boursier alternatif espagnol, au prix de 57,4 euros l’action.

Selon les documents officiels , la société possède principalement 7 hôtels en Espagne et à Andorre: 6 hôtels gérés sous l’enseigne MiM (dans les îles Baléares, à Barcelone, Cadiz, Lérida et en Andorre) ainsi qu’une auberge de montagne non loin de Lérida. À cela s’ajoutent près de 7000 m² de bureaux et locaux commerciaux à Barcelone ainsi que quatre appartements à Barcelone, un dans les îles Baléares et deux habitations de luxe à Londres et Paris. L’appartement londonien est un duplex de 445 m² tandis que la propriété parisienne est une maison familiale de 395 m² avec 216 m² de jardin privatif.

Régime fiscal spécial

Jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu de transactions sur ce fonds car elles ne sont possibles sur cette plateforme que lorsqu’une société cherche explicitement à vendre des actions ou à augmenter son capital. Mais selon les propos Santiago Navarro, directeur général de Portfolio stock exchange, rapporté par l’agence Bloomberg, le fonds prévoit de s’ouvrir à de nouveaux investisseurs avec plus de flexibilité, plus de contrôle et des coûts inférieurs aux introductions en bourse traditionnelles. À noter: bon nombre de foncières espagnoles rejoignent la cote uniquement pour bénéficier d’un régime fiscal spécial (même si le gouvernement souhaite mettre fin à ce régime de faveur) sans avoir forcément de projet de vendre des actions.

Si l’octuple Ballon d’Or est président du conseil d’administration d’Edificio Rostower, son épouse, Antonela Roccuzzo, en est la vice-présidente. Les autres membres du conseil sont Alfonso Nebot, qui dirige le bureau de gestion du patrimoine familial de Messi, et Ramon Adell, directeur de la société énergétique espagnole Naturgy. En 2023, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires net de 7,4 millions d’euros pour 1,8 million d’euros de pertes.