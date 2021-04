Linky : Le compteur est-il responsable de l'augmentation de la facture d'une retraitée du Gers ?

Une retraitée soupçonne son compteur Linky d'être à l'origine de l'augmentation de sa facture d'électricité (illustration). (Crédit photo : NG)

Une retraitée habitant dans le Gers a constaté une augmentation continue de sa facture d'électricité, qui ne correspondrait pas à sa consommation réelle. Elle y voit un possible lien avec la pose du compteur Linky. Une réclamation a été adressée à EDF.

Son compteur Linky est-il responsable de l'augmentation de sa facture d'électricité ? C'est la question que se pose une retraitée de Bézues-Bajon (Gers). Sa dernière facture s'élevait ainsi à 967,07 € après le relevé automatique de son compteur le 26 du mois, rapporte La Dépêche du Midi, samedi 17 avril.

« La facture précédente était déjà élevée, plus de 600 euros. J'ai constaté que le montant augmente sans cesse, surtout depuis la pose du compteur Linky », a ainsi expliqué le fils de la retraitée, qui vit seule chez elle depuis 2018 et le décès de son mari.

Une réclamation envoyée à EDF

Devant cette situation, une réclamation a été envoyée le 14 mars au service clients d'EDF et une copie a été adressée au ministère de la Transition écologique et à l'association 60 millions de consommateurs. D'après ses factures, la retraitée aurait consommé 2 675 Kwatts entre décembre 2019 et janvier 2020. Pour la même période cette année, la consommation s'élèverait à 3 660 Kwatts.

Selon la retraitée, la mise en place du Linky serait en cause. « J'ai noté que ma consommation supposée n'a jamais cessé d'augmenter, ces derniers temps de façon exponentielle. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas j'y vois une relation de cause à effet », a-t-elle écrit à EDF, demandant « une expertise afin de déterminer et éventuellement expliquer une telle consommation ». Pour le moment, EDF n'a pas répondu.

Un compteur pas adapté ?

Contacté par La Dépêche, le directeur territorial d'Enedis dans le département recommande aux plaignants « d'adresser une demande de contrôle de l'index » auprès d'EDF. Il émet l'hypothèse que la puissance du compteur en place (15 kilovoltampères) - qui correspondait alors aux besoins de la ferme que la retraitée et son mari géraient - est trop élevée. Enedis installe en effet généralement des compteurs de 9 à 12 kVA.



« A 15 kVa, c'est probablement un triphasé. Une des deux bobines a pu claquer pendant la surtension provoquée par un orage, c'est un type de panne connu », avance le représentant d'Enedis.