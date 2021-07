Linky : de faux agents Enedis à Saint-Brieuc, la mairie appelle à la prudence

Dans les Côtes-d'Armor, des escrocs font souscrire de faux abonnements à leurs victimes, pour une fausse mise à jour du compteur.

Une dizaine d'habitants d'une résidence de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) leur ont fait confiance. Sous prétexte d'une mise à jour de leur compteur Linky, de faux agents Enedis les ont piégés en leur faisant souscrire de faux abonnements. La somme d'argent associée a ensuite été prélevée directement sur leur compte bancaire, grâce à leur relevé d'identité bancaire (RIB).

«La ville de Saint-Brieuc appelle les usagers à la plus grande vigilance. On nous signale que des démarcheurs se présentent au nom de LINKY afin de "remettre à jour le compteur LINKY". Ces personnes ne présentent aucun signe ou justificatif permettant d'identifier leur appartenance à une société. La ville recommande de ne pas se laisser impressionner (...) et de ne jamais laisser son interlocuteur seul», alerte la mairie sur son compte Facebook.

Enedis ne réalise «aucun démarchage commercial»

En France, 32,5 millions de compteurs Linky sont installés (90% à la fin de l'année des 37 millions de foyers). Enedis rappelle sur son site qu'elle ne réalise «aucun démarchage commercial» et que ses prestations portent seulement sur le branchement électrique, la pose du compteur Linky, le dépannage électrique après une coupure de courant, la mise en service de contrat d'électricité et le relevé des compteurs électriques anciens.

Éric Salomon, directeur clients de l'entreprise, connaît l'existence de ces arnaques, même si «elles ne sont pas en nombre croissant». «On observe de plus en plus de créativité et des arnaques par plusieurs canaux comme les mails, le téléphone et le porte-à-porte», indique-t-il au Figaro. Il a trois recommandations pour les particuliers: «La première: Enedis ne propose aucun produit et aucun service (sauf en cas de raccordement au réseau). De plus, Linky fonctionne automatiquement, la relève est automatique et ne nécessite aucune intervention de notre part. Enfin, lorsque l'on vient chez le client, on prévient 15 jours à l'avance par courrier, et on donne l'heure et le nom du prestataire. Donc la personne peut croiser les informations et vérifier qui se présente chez elle.» Toujours pour éviter les escroqueries, un agent Enedis doit avoir un badge personnel ou une carte professionnelle avec lui. En cas de doute, le service clients est joignable.

Le démarchage abusif est puni de 375.000 euros d'amende maximum et peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour une entreprise condamnée. Un service anti-fraude a été mis en place par le ministère de l'Intérieur. Pour dénoncer une escroquerie, vous pouvez appeler le 0 811 02 02 17 ou aller sur www.internet-signalement.gouv.fr.