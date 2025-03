Liam Neeson vous propose un rabais de 2 millions pour son immense appartement de Manhattan

Le tarif de l’appartement de la star situé dans l’Upper West Side vient de passer de 12,8 à 10,8 millions de dollars (9,9 millions d’euros). Une affaire ?

C’est l’occasion ou jamais de vous installer dans l’appartement d’un grand maître Jedi, d’Oskar Schindler (le héros de la Liste de Schindle r), de Rob Roy ou encore du père intrépide qui sauve sa fille dans Taken. Ce (très) confortable appartement de Manhattan est en effet celui de l’acteur américano-irlandais Liam Neeson et il est à vendre depuis plus d’un an. Pour ne rien gâter, vous pouvez désormais profiter d’une remise de 2 millions de dollars, l’appartement n’ayant pas trouvé preneur jusque-là. Petit problème résiduel : il faudrait néanmoins régler 10,8 millions de dollars, soit près de 10 millions d’euros, si vous êtes prêts à l’acheter au prix auprès de l’agence Coleman Real Estate Group.

Proposé à la vente au début de l’année dernière initialement pour 12,8 millions de dollars, l’appartement de Liam Neeson se situe dans le quartier de Lincoln Square, dans l’Upper West Side. Au vu des clichés de l’annonce, on remarque que le logement situé au 28e étage d’une tour résidentielle qui en compte 56, est particulièrement lumineux. C’est grâce à sa triple exposition et à ses larges baies vitrées qui offrent de belles vues sur Central Park tout proche mais aussi sur le fleuve Hudson. Avec ses 420 m², l’appartement dispose de très vastes pièces avec 5 chambres disposant chacune de sa salle de bains.

10.000 euros de frais divers par mois

La suite principale jouit même d’une aile dédiée avec deux salles d’eau luxueuses de type spa, une salle de sport et même un boudoir/bibliothèque. Quant à la cuisine, elle offre également de larges possibilités avec de multiples comptoirs, armoires et rangements sans oublier un grand garde-manger. De quoi faire venir un chef privé dans d’excellentes conditions, mais aussi recevoir de façon informelle un grand groupe d’amis. L’historique de cette propriété montre que Liam Neeson avait acheté les lieux avec son épouse Natasha Richardson en 1999 (la comédienne est décédée en 2009 des suites d’un accident de ski) pour 3,9 millions de dollars.

À noter, pour ceux qui seraient prêts à franchir le pas, ce genre de logement s’accompagne de menus frais annexes. La luxueuse résidence dispose en effet d’un portier 24h/24, d’un service de conciergerie, d’une salle de fitness ou encore d’une piscine et d’une salle de basket... De quoi faire s’envoler les charges mensuelles à 5315 dollars. Auxquelles il convient d’ajouter 5700 dollars mensuels de taxe foncière. Au total, l’équivalent de 10.000 euros de frais par mois.