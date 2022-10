Les voitures radars privées ont flashé plus de 500 000 automobilistes en 2021

Les voitures radars privées ont relevé 38 % de toutes les infractions établies par des véhicules de contrôle. (Illustration) (Pixabay / Skitterphoto)

Lancées sur les routes de l'Hexagone en 2018, les voitures radars privées ont flashé plus de 500 000 véhicules en 2021, selon un récent rapport de la sécurité routière. Les infractions relevées par ces véhicules privés ont représenté au total 38 % des infractions recensées par tous les types de véhicules de contrôle l'an dernier.

Les voitures radars privées sont désormais un élément essentiel de la sécurité routière en France. En 2021, ces véhicules ont flashé plus de 500 000 fois et contrôlé un total de 6 650 000 véhicules, selon des chiffres dévoilés par la sécurité routière et relayés vendredi 30 septembre par Radars-auto .

Une vitesse moyenne en baisse

Ces chiffres représentent 38 % de toutes les infractions relevées par des voitures radars, qu'elles soient privées ou appartiennent aux forces de l'ordre. En 2020, le taux d'infractions relevées par les voitures radars privées n'était que de 9 %. Ces véhicules ont été déployés progressivement dans l'Hexagone à partir de septembre 2018.

96 % des contrôles ont été effectués sur des routes limitées à 80 ou 90 km/h mais les voitures radars privées circulent sur tous les types de voies. Leur présence permet à la sécurité routière française d'établir une cartographie précise de la conduite sur le territoire. Ainsi, en 2021, la vitesse moyenne globale a baissé de 3,3 % par rapport à 2020.

Les vitesses moyennes des conducteurs français sont en outre bien en deçà des limitations. Ainsi, la vitesse moyenne sur les routes limitées à 90 km/h n'est que de 78 km/h. On retrouve la même tendance prudente sur les routes limitées à 70 km/h (la vitesse moyenne y est de 67,2 km/h) et sur les routes limitées à 80 km/h (68,3 km/h).