Les ventes de voitures d'occasion à un niveau record en 2021

Près de 6 millions de véhicules d'occasion se sont vendus en 2021. Le marché dépasse ainsi son record pré-Covid.

Les automobilistes se montrent eux aussi de plus en plus adeptes de la seconde main. En 2021, les ventes de véhicules neufs ont grimpé de 8,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,966 millions d'immatriculations d'après les chiffres de la plateforme Autoscout24 repris par BFM Business. Un net rebond après un recul de 4,5% en 2020.

Ces chiffres tranchent avec ceux du marché des véhicules neufs, qui a fait du surplace à +0,5% en 2021. L'année dernière, il s'est vendu 3,6 voitures d'occasion pour un neuf. Un ratio qui s'établissait à 3,34 en 2020 et 2,19 en 2019. Parmi ces ventes, près de la moitié s’est effectuée entre particuliers, le plus souvent via des petites annonces.

Occasion et neuf au même prix

Le marché de l'occasion profite ainsi des difficultés d'achat de voitures neuves. Le marché du neuf se trouve confronté à une forte demande et connaît donc des retards de production et de livraison liés aux pénuries, notamment de semi-conducteurs.

Le succès des voitures d'occasion entraîne une surchauffe du segment. Les prix moyens gagnent +13% sur un an alors que les stocks ont diminué d'un tiers. Certains modèles comme la Dacia Sandero ou la Toyota Yaris présentent des prix similaires en neuf et en occasion.