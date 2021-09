Les thermes de Nancy bientôt achevés, un siècle après leur ouverture

L’architecte Anne Démians parachève par un bâtiment contemporain, des thermes inaugurés en 1913. Un ensemble thermal et aqualudique unique dans une ville de cette taille.

Les thermes de Nancy, cela ne vous dit rien? Normal, l’établissement inauguré en 1913 n’a été actif que jusque dans les années 30. Le bâtiment n’a jamais été achevé dans son dessin d’origine, seules sa piscine ronde et la piscine olympique voisines sont restées utilisées. Mais les choses vont changer puisqu’en 2018, la métropole de Nancy retient le projet d’extension et de restructuration du site signé par Architectures Anne Démians, en association avec Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie.

Véritablement lancé en octobre 2019, ce chantier à 100 millions d’euros baptisé Grand Nancy Thermal devrait s’achever fin 2022 avec une ouverture de l’établissement prévue en 2023. Les travaux ont finalement pris assez peu de retard pour cause de Covid, cette période ayant été mise à profit pour déplacer 360 alytes accoucheurs, une espèce de crapauds protégés présente sur le site.

Des crapauds protégés

C’est Bouygues qui est chargé de la construction tandis que l’exploitation du site et sa conception globale avaient été confiées au groupe Compagnie européenne des Bains/Valvital. Sur ce dernier point, un doute subsiste puisque la justice a récemment résilié ce contrat de concession tout en autorisant la poursuite des travaux. La Métropole du Grand Nancy a fait appel de cette décision, mais «ce qui doit être préservé, c’est la livraison de cette Ferrari que sera ce nouvel équipement», résume François Werner, 1er vice-président de la Métropole, tout en reconnaissant que l’incertitude demeure pour savoir qui va récupérer les clés.

Le chantier, quant à lui, a déjà fière allure, notamment depuis la pose d’un dôme en bois, le 7 septembre. Peu avant la visite de ce samedi 25 septembre ouverte au grand public (300 places parties très rapidement), l’état d’avancement des travaux a été présenté à la presse avec les principales parties prenantes. L’occasion pour l’architecte Anne Démians, récemment élue à l’Académie des beaux-arts, où elle est la première femme à représenter sa profession, de présenter son projet. Il s’agit notamment, selon elle, de finaliser «le rêve d’un projet thermal», celui formulé dès 1909 par Louis Lanternier, architecte de renom et conseiller municipal de Nancy, le tout dans «un site extraordinaire en plein cœur de Nancy».

Des volumes respectés

Le bâtiment imaginé par Lanternier était de style néoclassique, parfaitement symétrique, mais seule la première moitié a été achevée, la Première Guerre mondiale signant l’arrêt d’un chantier qui n’a jamais été repris. C’est donc Anne Démians qui a choisi de respecter les volumes prévus pour achever la symétrie du bâtiment. «J’ai voulu juxtaposer à cette architecture patrimoniale, une architecture résolument contemporaine, explique-t-elle. Il s’agit de marquer le temps passé entre les deux parties du bâtiment, donner une lisibilité du rapport au temps.» Une façon de souligner que le mimétisme ou le pastiche n’ont pas d’intérêt selon elle.

Et pour signaler cette rupture, la partie contemporaine est un «complet négatif» de la partie ancienne: aussi noire que la première est blanche et rythmée par des lignes horizontales jouant sur la profondeur répondant à la «vibration» des colonnes de la partie d’origine. Celle qui défend une «architecture classique moderne» a donc pris soin de respecter les grands axes imaginés par Lanternier. Elle rend hommage à ce précurseur du béton-pierre et a notamment voulu dégager sa piscine ronde centrale encombrée par des cabines de vestiaires, tout comme certaines vues extérieures obstruées par des rajouts récents disgracieux. Cela n’empêche pas de recourir au bon sens pour déplacer les bassins de piscine extérieurs situés au nord pour bénéficier dorénavant d’une exposition au sud. Même chose pour les dômes et coupoles d’origine qui ont mal vieilli pour cause de mauvaise isolation, ils seront recouverts de zinc.

Et pour ce qui est d’apporter sa touche personnelle, Anne Démians peut compter notamment sur son dôme et sur sa façade noire. Si ce dôme est en bois alors que toute la construction sera de béton et de métal, c’est avant tout pour des raisons pratiques. Il devait être en béton lui aussi mais cette structure s’avérait bien plus lourde et plus coûteuse. Le bois disparaîtra prochainement sous un habillage de zinc et d’isolant laissant la place à de grande ouverture vitrée. Et à l’intérieur du dôme, un lustre de polycarbonate sera chargé de diffracter la lumière pour une diffusion en douceur créant une sensation de bien-être. La façade contemporaine sera habillée d’aluminium thermolaqué noir et l’impression de volume sera créée par des brise-soleil métalliques ondulant tout le long du bâtiment. «Un module répété un très grand nombre de fois avec un grand travail de précision sur les assemblages pour un rendu parfait», précise Anne Démians.

Dans la continuité du parc voisin

Particularité de ce projet, il est très «compact» malgré les surfaces: 15830 m² intérieurs et 15540 m² extérieurs pour le bâtiment thermal et 4680 m² intérieurs + 4750 m² extérieurs pour la piscine olympique. Ainsi, l’hôtel de 76 chambres a été placé au-dessus du centre thermal et le parking en surface est devenu souterrain. Résultat: une large bande de terrain a pu être dégagée pour créer une continuité avec le parc Sainte-Marie voisin. Une façon aussi de souligner que cette compacité, le soin apporté aux orientations et le fait que ces équipements vont durer dans le temps sont les garants d’un projet réellement écologique même si les matériaux utilisés, béton et acier, ne bénéficient pas de la meilleure cote verte.

«Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un site thermal où la corrosion de l’eau peut créer de gros problèmes, souligne Cyril Robert, directeur de projet de Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie, spécialiste des installations aquatiques. Il faut en tenir compte avec l’usage de matières très minérales.» Des propos facilement vérifiables en constatant l’état très dégradé de la fontaine Lanternier (voir diaporama). On distingue à peine la forme de la statue d’origine des Trois grâces sur laquelle coulait cette eau riche en fer et en soufre. Elle sera d’ailleurs remplacée par une nouvelle version en fonte, le moule d’origine ayant été retrouvé.

Un bel exemple d’hybridation, aussi bien architecturale que d’usages. Le site accueillera en effet hôtel et restaurant ouvert aux curistes comme aux non-curistes, proposera aussi bien des soins conventionnés par la sécurité sociale (les eaux thermales de Nancy puisée à 850 mètres ont vu leurs vertus confirmées médicalement récemment en phlébologie, rhumatologie et pour les voies respiratoires) que des soins bien-être et autres massages. Sans oublier une piscine olympique couverte, des bassins ludiques extérieure et une piscine extérieure de 50 mètres ouverte à l’année. Un équipement dont la métropole et ses 250.000 habitants espèrent retirer un maximum de retombées économiques et touristiques en se présentant comme le seul grand ensemble thermal et aqualudique dans une zone urbaine de cette importance.