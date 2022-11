Les SCPI ont atteint un niveau de collecte record au deuxième trimestre 2022, malgré des rendements légèrement en baisse par rapport à l’année passée.

Les SCPI séduisent et rapportent-iStock-roman_slavik

Une collecte record pour les SCPI de Bureaux et les SCPI Diversifiées

La plateforme Rock-n-Data a publié mi-octobre ses chiffres sur la collecte et les performances des SPCI au deuxième trimestre 2022. Côté moisson, les SCPI affichent une collecte record de 2,69 milliards d'euros, une progression de 35 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Les SCPI de Bureaux et les SCPI Diversifiées ont tout particulièrement bénéficié de cette collecte, raflant respectivement 47 % et 26 % de la récolte totale. Les SCPI Santé et éducation ont quant à elles capté environ 14 % de la collecte, et les SCPI Logistique et locaux d'activités, en dernière position, seulement 4 %. Cet investissement record a permis aux sociétés de gestion d’injecter 2,9 milliards d’euros dans leur parc immobilier et d’y ajouter 184 acquisitions sur le trimestre. 48 % des investissements ont été placés dans les actifs de bureaux, 18 % dans les locaux commerciaux et 15 % dans les établissements de santé. Les actifs résidentiels et de logistiques représentent chacun 5 % des investissements trimestriels des sociétés de gestion.

Un TD en hausse à la fin de l’année

Toujours selon l’étude de Rock-n-Data, le volume de la collecte est d’autant plus surprenant que les performances, bien que satisfaisantes, sont en baisse par rapport à 2021. Depuis le début de l’année, le taux de distribution (TD) annualisé a remplacé le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM). Le TD atteint ainsi 4,21% au deuxième trimestre 2022, affichant une légère baisse par rapport au deuxième trimestre 2021 – le TDVM atteignait alors 4,45 %. Rock-n-data estime cependant que le rendement devrait remonter sur la fin de l’année, pour dépasser celui de 2021. Les performances devraient notamment être boostées par les distributions importantes – comme les plus-values des cessions d’actifs – intervenant habituellement lors des troisièmes et quatrièmes trimestres. Toujours selon la plateforme, les rendements pourraient même, dans certains cas, s’approcher du niveau de l’inflation – un niveau de rendement inhabituel pour des placements non risqués.

Les SCPI logistique et locaux d’activité en tête des rendements

Au deuxième trimestre, les placements SCPI Logistique et locaux d’activités présentent le meilleur TD annualisé, avec 5,42 %. Les SCPI Diversifiées se classent en seconde position avec 5,2% et les SCPI Hôtels, tourismes et loisirs en troisième position, avec 4,84 %. Suivent de près les SCPI Commerces (4,28 %), les SCPI Santé et éducation (4,25 %) et les SCPI Bureaux (3,92 %). Au 30 juin 2022, les SCPI Résidentielles n’affichaient qu’1,73 % de TD annualisé.