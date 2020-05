Les SCPI PF Grand Paris et PFO2 de Perial Asset Management acquièrent l'immeuble « R Com » à Rueil-Malmaison

Même si le marché immobilier tertiaire tourne au ralenti en cette période de pandémie, les sociétés de gestion de SCPI continuent leurs emplettes en tirant parti de la moindre concurrence sur le front des acheteurs. Perial Asset Management vient ainsi d'annoncer l'acquisition d'un immeuble emblématique à Rueil-sur-Seine : le « R Com » pour un montant de 67,7 millions €.

C'est une autre société de gestion de SCPI, La Française REIM, qui est contrepartie vendeuse sur cette opération, pour le compte de ses SCPI.

L'actif de bureaux « R Com » est situé au 7 rue Henri Becquerel, au cœur du pôle tertiaire de Rueil 2000, sur lequel Perial AM est déjà présent via ses SCPI. Il développe une surface locative de 9 300 m2 sur 6 étages, avec 154 places de stationnement et un ensemble de services aux meilleurs standards pour cette typologie d'immeuble : restaurant d'entreprise, espace de fitness, terrasses végétalisées, patios, espaces de coworking... L'immeuble bénéficie des certifications Breeam « Very Good », BBC Effinergie Rénovation et HQE. Il est loué à deux grandes signatures : Quadient/Neopost qui y domicilie son siège social France, et Matmut qui y a installé son siège régional Île-de-France.

Perial Asset Management a mis en œuvre pour cet actif -avant son acquisition- sa démarche habituelle d'évaluation des performances ESG dans le cadre de sa stratégie d'investissement responsable.

« Avec cette acquisition, PF Grand Paris et PFO2 poursuivent leur stratégie d'investissement francilienne au sein des marchés les plus porteurs. Nous sommes convaincus de l'attractivité pérenne de cette localisation offrant aux utilisateurs un environnement mixte de qualité en cœur de ville, et au pied du RER. Cet immeuble offre une bonne mutualisation du risque locatif et un rendement attractif pour nos SCPI » analyse Yann Guivarc'h, directeur général de Perial Asset Management.