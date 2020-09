Les SCPI gardent le cap face à la crise sanitaire

Alors que la crise sanitaire a impacté les placements d'épargne, les SCPI ont su témoigner de leur résistance face aux aléas économiques, accroissant la confiance des investisseurs envers ce placement. Analysons les raisons de leur résilience.

iStock-MarioGuti

Caractéristiques des SCPI

Les SCPI face au COVID-19 : résultats et explications

Les SCPI (société civile de placement immobilier) sont les fonds qui permettent aux particuliers d'investir dans l'immobilier locatif. Depuis 50 ans, ils permettent aux épargnants d'acheter des biens immobiliers pour les louer, en échange de quoi ils perçoivent un loyer. Les SCPI ont su se faire une place dans le paysage des placements d'épargne en raison de leur capacité de résilience face aux aléas économiques ou sanitaires. Leurs performances régulières expliquent une confiance en hausse auprès des épargnants immobiliers.La pandémie a fait peur à de nombreux investisseurs. Pourtant, peu de crainte à avoir du côté des SCPI ! En effet, les résultats du 1er semestre témoignent de rendements intéressants pour les épargnants français, mettant en exergue la fiabilité du placement SCPI. Malgré une baisse de 20 % de collecte des SCPI par rapport au premier semestre 2019, cette collecte reste positive compte tenu du contexte actuel. Les SCPI ont aussi acquis pour un montant de 3,5 milliards d'euros et cédé pour 463 millions d'euros d'actifs. Tâchons d'expliquer pour quelles raisons les SCPI ont résisté à la crise. Des parcs immobiliers diversifiés Une des forces majeures des SCPI, constituant leur résistance, est sans aucun doute la diversification de leurs parcs immobiliers : que ce soit en France ou à l'international, dans la thématique du commerce ou de la santé, un tel panel d'options garantit une stabilité dans l'épargne. L'expertise des professionnels de l'immobilier En déléguant les acquisitions aux professionnels de l'immobilier, les SCPI augmentent les probabilités de dénicher les meilleures offres où il serait bon d'investir. Pas besoin que vous sachiez quand et à combien investir ou acheter, des experts sont là pour vous guider et vous conseiller ! En ce qui concerne la location, faites aussi confiance aux sociétés de gestion pour vous trouver les meilleurs locataires. La constitution d'une réserve financière Enfin, grâce aux SCPI, il est possible de se constituer une réserve financière appelée RAN ou Report À Nouveau. Ainsi, en cas d'imprévu, comme pour la crise sanitaire, il est rassurant de savoir que les SCPI nous garantissent de l'argent de côté, bien qu'il n'ait pas été touché pendant cette période ! La confrontation avec la crise Covid-19 confirme la performance et donc l'attrait pour les SCPI. Pour 2020, un rendement autour de 4 % est attendu, faisant des SCPI une « valeur refuge en temps de crise ».