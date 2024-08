Les quatre règles d'or pour réussir votre achat immobilier dans le neuf

En 2023, environ 123 000 personnes ont acheté un bien immobilier neuf en France. (illustration) (dimitrisvetsikas1969 / Pixabay)

Eviter de longs et coûteux travaux, payer moins d'impôts et de frais de notaires, trouver plus facilement un locataire... De multiples arguments poussent certains candidats à l'achat à se tourner vers un bien immobilier neuf. En 2023, 123 000 Français ont ainsi sauté le pas. Comme le rapporte Se Loger , cette opération peut cependant se transformer en cauchemar par manque de vigilance. Voici donc quatre conseils pour vous aider à réussir un tel projet immobilier.

Vérifiez attentivement l'emplacement du projet

Les plans et les descriptifs techniques de votre futur bien occuperont certainement la plupart de vos pensées, mais il ne faut pas oublier que l'emplacement tout aussi important. Rendez-vous sur place à différents moments de la journée pour évaluer l’environnement et le quartier, en n'hésitant pas à échanger avec des habitants sur les avantages et les inconvénients du secteur. Pensez à vérifier la présence à proximité d'équipements publics, des transports en commun, des commerces et des écoles et consultez également les documents d’urbanisme auprès de la mairie pour connaître les projets d’aménagement à venir.

Renseignez-vous sur le promoteur immobilier

Choisir un promoteur fiable est une étape cruciale pour éviter les ennuis. Retards, vices cachés, défauts majeurs : les sociétés peu scrupuleuses ou rencontrant des difficultés financières peuvent vous mener la vie dure. Consultez les avis en ligne et privilégiez les professionnels réputés. Prenez le temps de comparer plusieurs promoteurs, afin de vous assureur de trouver le profil qui vous correspond, et n'hésitez pas à visiter des chantiers en cours afin d'avoir une idée de la qualité des travaux.

Examinez attentivement le contrat de réservation

Le contrat de réservation s'avère essentiel car il fixe les droits et obligations de chaque partie. Ce document juridique comporte des informations capitales, qui définissent les modalités de la transaction. Pensez à bien vérifier les caractéristiques du logement (surface, nombre de pièces, matériaux et équipements), le prix de vente et les modalités de paiement, le délai de livraison et les pénalités prévues en cas de retard, les garanties et les conditions suspensives (comme l'obtention du prêt immobilier ou la délivrance des permis nécessaires).

Profitez des aides financières disponibles

Plusieurs aides financières peuvent faciliter l’acquisition d’un bien immobilier neuf, particulièrement pour les primo-accédants. Le prêt à taux zéro (PTZ), par exemple, peut couvrir jusqu'à 50 % du financement total pour les ménages les plus modestes. Parmi les autres dispositifs intéressants, on peut également citer le prêt conventionné, qui présente divers avantages fiscaux, le prêt d’accession sociale (PAS), réservé aux ménages les plus modestes mais qui permet de financer l’intégralité de l’achat, ou encore plusieurs aides locales, proposées par certaines collectivités.