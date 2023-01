Les produits structurés : le placement du moment

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que l'inflation entame sensiblement le pouvoir d'achat des Français et que les investissements qui proposent un rendement qui lui sont supérieur se réduisent comme peau de chagrin, il peut être intéressant d'envisager un placement trop peu connu du grand public et qui gagnerait à l'être en cette période trouble : les produits structurés. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ce type de placement peut être adaptée à la période actuelle ? Comment souscrire et profiter de cette opportunité ? Toutes nos explications.

Une performance capée et une protection partielle du capital

Un produit structuré est un produit financier appartenant à la catégorie des produits dérivés. Il se caractérise généralement par :

• un sous-jacent divers (action, panier d'actions, indice, etc.) ;

• une échéance et un mécanisme de remboursement anticipé ;

• une performance capée et une protection partielle du capital.

Par exemple, imaginons un produit structuré fictif dont le sous-jacent est le CAC 40. Il peut être souscrit jusqu'au 30 octobre 2022 inclus et a une échéance de 5 ans (il expire le 30 octobre 2027), avec un mécanisme de remboursement anticipé à la date de constatation annuelle (30 octobre 2023, 30 octobre 2024, etc.).

Si à ces dates, le CAC 40 affiche un cours supérieur à celui de la constatation initiale (30 octobre 2022), alors le produit est rappelé et l'investisseur reçoit 6 % de plus-value (soit 106 % de la mise de départ). Si le cours du CAC 40 est inférieur à celui du 30 octobre 2022, le produit continue jusqu'à la prochaine échéance annuelle et le coupon n'est pas distribué mais gardé en mémoire. Ainsi, si le cours du CAC 40 est supérieur à celui de la constatation initiale l'année suivante, le 30 octobre 2024, l'investisseur touche 112 % de la mise de départ (118 % pour l'année 3, 124 % pour l'année 4 et 130 % pour l'année 5).

Si le cours du CAC 40 est resté inférieur au cours de constatation initiale durant les 5 ans, le produit continue jusqu'à l'échéance et bénéficie d'une protection partielle du capital en cas de baisse de l'indice. Par exemple, si à l'échéance l'indice CAC 40 affiche une baisse mesurée, par exemple comprise entre 0 % et 40 %, l'investisseur récupère sa mise de départ et n'a pas de moins-value à déplorer. En revanche, si l'indice CAC 40 enregistre une baisse importante, supérieure à 40 %, l'investisseur subit une perte en capital à la hauteur de la baisse de l'indice.

En réponse à des marchés volatils sous tension

Les marchés font preuve depuis le début d'année d'une forte volatilité et tous les grands indices mondiaux affichent des baisses considérables. Ainsi, de janvier 2022 à septembre 2022, on a pu constater des baisses d'environ -20 % environ sur le Dow Jones et le S&P ; -30 % environ sur le Nasdaq ; -15 % sur le CAC 40 et -20 % sur l'Eurostoxx 50.

Rappelons également que l'inflation, due à la fois à la hausse des prix de l'énergie et à la forte demande post-Covid, a conduit les banques centrales à prendre le taureau par les cornes et à redresser leurs taux directeurs, ce qui n'est pas sans incidence sur les marchés financiers qui craignent une récession dans les mois à venir.

Dans ce contexte très particulier, le recours à un produit structuré peut être une façon d'aller chercher de la performance sur les marchés financiers et espérer ainsi obtenir un rendement proche ou supérieur au taux d'inflation, tout en protégeant au moins en partie son capital.

Qui peuvent représenter une opportunité pour les investisseurs moyen long terme

Les produits structurés s'envisagent sur le moyen long terme. Leur échéance varie généralement entre 5 ans (comme c'est le cas dans notre exemple) et 10 ans, même si le mécanisme de remboursement anticipé peut conduire à un horizon d'investissement de ce produit beaucoup moins lointain qu'anticipé.

Il s'agit d'un investissement sur les marchés actions qui n'est pas directement tributaire de la volatilité boursière avec son mécanisme de remboursement anticipé annuel. Même si l'indice affiche une baisse durant plusieurs mois, le rendement final du produit ne sera pas forcément impacté puisque c'est la performance aux dates de constatation annuelle et, le cas échéant, à l'échéance qui sera pris en compte.

L'investisseur peut ainsi bénéficier d'un couple rendement risque attractif. Si la performance est plafonnée (dans notre exemple à 6 % par an mais cela peut être 7 % ou 8 %, voire plus selon les circonstances de marché), le risque l'est aussi puisque le sous-jacent (l'indice CAC 40 dans notre exemple) doit avoir baisser considérablement (plus de 40 % dans notre exemple mais cela peut être plus de 50 % par exemple) à l'échéance pour que l'investisseur subisse une perte en capital. Si la baisse n'excède pas le seuil maximal de perte autorisé, le capital est préservé et l'investisseur récupère la totalité de sa mise initiale.

Tous les paramètres de performance et de protection du capital son connus à l'avance, au moment de la souscription du produit.