Les prix de l'immobilier s'envolent dans le neuf, malgré le Covid-19

Ces six derniers mois, les prix de l'immobilier neuf ont grimpé de plus de 3%. À l'exception de Paris, toutes les grandes villes sont touchées.

Malgré le Covid-19, loger dans un appartement neuf en France coûte de plus en plus cher. Sur les six derniers mois, le prix moyen a progressé de 3,4% pour atteindre 4806 euros par m², selon le 2e baromètre du Laboratoire de l'Immobilier qui a analysé 4800 programmes pour les communes de plus de 45.000 habitants. «C'est un instantané du marché et non une analyse des transactions qui ont été conclues plusieurs mois auparavant», tient à préciser Franck Vignaud, directeur du Laboratoire de l'Immobilier.

Comme souvent, cette statistique cache de gros écarts selon les villes. Ainsi, Paris, où l'offre de logements neufs est relativement faible, affiche un prix de plus de 12.400 euros/m². Un tarif deux fois supérieur à Lyon (6148 euros/m²) pourtant deuxième ville la plus chère de France. Nice arrive en troisième position avec un prix de 5660 euros/m². Même au sein de l'Ile-de-France, les différences sont très importantes.

Avec Paris, Levallois-Perret (92) et Boulogne-Billancourt (92) sont les deux autres communes de la région où la barre symbolique des 10.000 €/m² est (largement) dépassée. Vous devrez ainsi respectivement débourser en moyenne 11.404 €/m² et 10.589 €/m². Des prix environ trois fois plus élevés qu'en Seine-Saint-Denis où vous pouvez espérer trouver un logement neuf à un tarif inférieur à 4000 €/m².

Mais, même dans le département le plus pauvre de France, vous n'êtes pas à l'abri d'une envolée des prix. C'est le cas à Drancy ou à Bobigny où le Laboratoire de l'Immobilier a enregistré des hausses supérieures à 6%. Dignes de celles du marché de l'ancien dans la capitale, comme en milieu d'année dernière. La Seine-Saint-Denis profite à plein d'un effet de report et de ses bonnes connexions au réseau transport parisien pour attirer de plus en plus de ménages qui n'ont plus les moyens de se loger à Paris.

Stagnation à Paris

Dans la capitale, au contraire, les prix du neuf stagnent (-0,2% sur six mois). «Ce léger repli est dû à la fin de la commercialisation de quelques opérations emblématiques plus chères que les autres et au lancement de nouveaux programmes sur des arrondissements figurant parmi les moins chers de la capitale», explique Franck Vignaud.

La province non plus n'échappe pas à cette hausse des prix dans le neuf. Les 14 villes analysées dans le baromètre ont toutes vu leur tarif augmenter ces six derniers mois, même si la hausse moyenne est plus limitée qu'en province (+1,5% à 4278 €/m²). Au blocage de nombreux programmes par les maires, il faut désormais ajouter les mesures de protection sur les chantiers. «Ces nouvelles contraintes ont conduit les promoteurs à revaloriser les grilles de prix des opérations déjà commercialisées ou de celles qui viennent juste d'être lancées», souligne le directeur du Laboratoire de l'Immobilier. Pour trouver des prix abordables, vous devrez viser Reims (4188 €/m²), Grenoble (4157 €/m²) ou Le Havre (3867 €/m²), chère à notre premier ministre.