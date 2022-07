Les dirigeants des trois grands fournisseurs d'énergie TotalEnergie, EDF et Engie alertent sur les fortes tensions qui mettent à mal le système énergétique, et appellent les Français à réduire leur consommation de pétrole, d'électricité et de gaz pour anticiper l'hiver.

Les principaux fournisseurs d'énergie alertent les Français - iStock.com / alexandre17

Un appel à la sobriété immédiat

Suite à la guerre en Ukraine, la France est impactée par la diminution des livraisons de gaz russe par pipeline, baisse qui n'est pas encore compensée par les importations de gaz naturel liquéfié. S'ajoutent à cela des tensions sur la capacité de production électrique pilotable* en Europe, ainsi qu'une diminution de la production hydraulique due à la sécheresse. Selon les trois protagonistes, toutes ces raisons vont engendrer une inévitable flambée des prix, susceptible d'impacter fortement le pouvoir d'achat des familles et de "menacer notre cohésion sociale et politique". Comme partout en Europe, notre pays tente de remplir ses réserves pour faire face à l'hiver. Afin de parvenir au début de l'automne à l'objectif de 100 % de stockage, les fournisseurs souhaitent lancer un vaste programme d'efficacité énergétique et une chasse au gaspillage, en faisant appel à la responsabilité de chacun. Leur cri d'alarme, lancé dans une tribune commune, est unanime : les Français – particuliers et entreprises - doivent prendre conscience de la situation et changer leurs comportements en réduisant leur consommation énergétique (pétrole, électricité et gaz). Selon eux, cet effort doit être "immédiat, collectif et massif".

Quelles sont les mesures à adopter ?

"La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas", affirment les énergéticiens, qui rappellent que chaque geste compte. Les principaux écogestes préconisés sont les suivants : baisser le chauffage d'un degré (7 % d'économies sur la facture de chauffage) et installer un thermostat (jusqu'à 15 % d'économies sur la même dépense ) ; laver le linge à 30 - 40° (économie d'environ 8 % sur les besoins en énergie pour l'électroménager) et faire sécher le linge à l'air libre (jusqu'à 20 % d'économie sur le même poste) ; régler la température du chauffe-eau à 55 - 60° (jusqu'à 20 % d'économie d'énergie pour le chauffage de l'eau chaude). Le choix du matériel a également son importance. Il est notamment conseillé : de remplacer un système de chauffage énergivore par une pompe à chaleur (réduction de 50 à 70 % des dépenses liées au chauffage) ; d'installer un chauffe-eau thermodynamique (réduction d'environ 70 % des dépenses d'eau chaude) ; de privilégier l'électroménager AAA+ ; d'utiliser des ampoules LED/basse consommation. Une meilleure isolation de la maison est une autre source d'économie d'énergie. Isoler permet d'éviter de façon importante les déperditions de chaleur : les combles (de 18 à 25 % de déperditions en moins) ; le plancher (de 7 à 10 %) ; les murs (de 14 à 25 %) ; les portes et fenêtres (de 7 à 10 %). Une étude du CNRS montre par ailleurs que le fait de suivre sa consommation sur des outils ad hoc permet de réduire sa consommation de 10 % en moyenne. Quant aux trois groupes à l'origine de la tribune, ils s'engagent à collaborer activement à ce projet ambitieux, qui, ont-ils tenu à rappeler, servira parallèlement la cause environnementale en accélérant la transition écologique. * produite en fonction de la demande