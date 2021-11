Depuis mars 2020, 650 836 entreprises françaises ont eu recours à un prêt garanti par l’État. (PGE). Selon les données récentes de la Banque de France, seules quelques 3 944 entreprises ont fait l'objet d'une procédure judiciaire depuis qu'elles se sont vu attribuer un prêt. Bercy guette cependant les fraudes en 2022.

Les PGE sont presque tous honorés / iStock-frederique wacquier

650 836 PGE

0,6 % de taux de défaut de paiement

Bercy fait la traque aux fraudeurs

Depuis le début de la crise, en mars 2020, 650 836 entreprises françaises ont eu recours aux prêts garantis par l'État. Le dispositif, instauré pour aider les entreprises en difficulté, est accessible à tout type de sociétés, quelles que soient leur taille et leur forme juridique. Les dossiers des grandes entreprises de plus de 5 000 salariés ou qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliards d’euros font cependant l’objet d’un examen spécifique par Bercy. Actuellement, le montant total des PGE s’élève à 135 milliards d'euros d'emprunts bancaires.Selon les données récentes de la Banque de France, seules 3 944 entreprises titulaires d’un PGE ont fait l’objet d’une procédure judiciaire ou sont en cessation de paiement. Parmi ces entreprises, 951 sont actuellement en redressement judiciaire et 2 993 sont en liquidation judiciaire. Le taux de défaut sur les prêts garantis par l’État est donc de moins de 0,6 %, une bonne nouvelle pour l’institution qui y voit un signe de bonne santé des entreprises dans le contexte d’une reprise économique avérée. Il faudra cependant attendre encore quelques mois pour tirer un bilan clair du dispositif. Les chiffres avancés ne comptent en effet pas les entreprises qui n’ont pas encore commencé leurs remboursements. Bien que les faillites semblent actuellement épargner les entreprises, la Banque de France prévoit un rebond des défaillances de paiement dès 2022.En parallèle, les équipes du service de renseignement financier du ministère de l’Économie (Tracfin) indiquent qu’elles pourraient mettre au jour plusieurs escroqueries au printemps 2022, au moment des premières échéances de remboursement. Dans un rapport publié en juillet dernier, Tracfin avait pointé du doigt un certain nombre de vulnérabilités dans le dispositif, notamment en ce qui concerne l’affectation des fonds et l’encadrement de leur utilisation finale. Les services indiquent cependant que les cas de fraudes devraient rester exceptionnels, dans la mesure où les dossiers de demandes ont, dans la majeure partie des cas, fait l’objet d’analyses scrupuleuses de la part des établissements bancaires. Pour rappel, les entreprises ont jusqu’au 30 juin 2022 pour adresser une demande de prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie. Le dispositif, initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020, avait été initialement prolongé une première fois jusqu’au 31 décembre 2021.