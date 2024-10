Les parts de SCPI ont vu leur prix baisser-iStock-Kwanchanok Taen-on.jpg

Baisses des prix des parts de SCPI… Où en sommes-nous ?

Alors qu’entre 2018 et 2022, la valeur du parc immobilier des SCPI connaissait une décote moyenne de - 2,81%, la « pierre papier » a vu son rendement moyen se détériorer également. Il s’établissait – selon l'Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) - à 4,53 % en 2022, puis à 4,52 % pour 2023. Bien que léger, ce recul conjugué aux incertitudes économiques et aux tensions sur le marché immobilier, ont généré une baisse du prix des parts de certaines SCPI. Vingt six d’entre elles (dont, Remake Live, Cœur de Régions ou encore Kyaneos Pierre. pour n’en citer que quelques-unes), ont ainsi abaissé leur valeur de souscription en 2023, si l’on intègre les dévalorisations de Eurovalys et Novapierre qui ont été actées au 1er janvier 2024. Le phénomène s’est poursuivi ensuite, tout au long de l’année, avec : Primovie qui a appliqué une baisse du prix de ses parts de 8,87% le 13 février dernier, tout comme Primopierre qui a dégradé les siennes de - 6,67% à la même date, Accimmo Pierre, avec une baisse de 1,18% au 1er mars, Edissimo (- 6,37%), Genepierre (- 6,70%) et Rivoli Avenir Patrimoine (- 6,72%) ont suivi le mouvement le 15 mars, Laffite Pierre (-1,34%), AEW Opportunité Europe (-16,67) et Immo Evolutif (- 6,54%) ont opéré leurs baisses respectives le 3 avril, Atlantique Mur Régions, a suivi avec une baisse de 11,27% le 2 mai Et enfin Elysées Pierre, a annoncé une baisse de 13,95% le 8 août. Ces révisions des prix sont qualifiées par les spécialistes « d’ajustements nécessaires pour aligner les valeurs des SCPI avec les réalités du marché immobilier actuel ».

Quel avenir pour les SCPI ?

Les experts restent optimistes quant à l’avenir des SCPI, en invoquant deux motifs principaux… D’une part la BCE, qui, en ramenant, en juin dernier son taux principal à 3,75%, a initié une tendance baissière des taux d’intérêt qui devraient bénéficier aux placements en SCPI. D’autre part, parce que les baisses actuelles de prix des parts représentent des opportunités d’acheter à des tarifs relativement bas… puis de réaliser de belles plus-values dans le cas de futures revalorisations. Dans le contexte incertain qui est le nôtre, les spécialistes conseillent aux porteurs de diversifier leurs portefeuilles de SCPI afin de réduire les risques liés aux fluctuations de marché. Globalement, ils estiment que ces produits restent des actifs solides… Pour autant qu’ils soient gérés avec prudence, et une vision à long terme !