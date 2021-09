Le nombre d'offres d'emplois atteindrait des niveaux record actuellement en France. En atteste la plateforme pole-emploi.fr, qui a dépassé le million d'offres certains jours en été, selon l'annonce récente faite par Les Échos. Adieu le spectre d'une vague de faillites et de licenciements, bienvenue à la reprise d'une activité économique dynamique.

Les offres d'emploi à un niveau record - iStock-atakan

Une hausse d'offres en été

Une prévision de croissance autour de 6 %

Un nombre de demandeurs d'emploi toujours fort

Alors que Pôle Emploi compte habituellement autour de 700 000 annonces dans les bons mois d'été, cette année la moyenne d'offres a tourné autour de 900 000 offres et a dépassé le million pour le mois de juin. Entre le 26 juillet et le 22 août, la plateforme a enregistré une hausse de 11 % des offres par rapport à la période pré-Covid, en 2019. Ceux qui craignaient une crise économique peuvent donc être rassurés ! Les employeurs sont en recherche active de main d'œuvre. Mais alors, quels domaines sont ceux qui recrutent le plus ? Sans surprise, les besoins en santé augmentant, c'est donc ce domaine qui enregistre la plus forte progression du nombre d'offres d'emplois avec une hausse de 44 %. En seconde position vient le secteur des transports et de la logistique, avec une hausse de 18,8 % des offres et enfin, l'hôtellerie et la restauration avec une hausse de 12,7 % des offres : des secteurs qui sont durement touchés par la pénurie de main d'œuvre. Attention cependant à bien nuancer les chiffres, car les sites de recrutement partenaires de Pôle Emploi sont plus nombreux qu'avant !Cette forte hausse d'offres d'emplois s'accompagne bien évidemment de l'optimisme du gouvernement, de la Banque de France et de l'Insee qui supposent une croissance autour de 6 % cette année. En même temps, le site de Pôle Emploi indique que près de 60 % des offres d'emploi proposées étaient des CDI. En parallèle de cette hausse d'offres, la Dares a annoncé que le nombre de chômeurs était en baisse de 1,3 % au 2d trimestre, soit près de 3 750 millions chômeurs en moins. À retenir : au premier trimestre, c'est près de 2,14 millions d'offres qui ont été diffusées sur Pôle Emploi. Nous pouvons alors nous réjouir d'avoir évité la vague de licenciements et de faillites crainte par un grand nombre de citoyens, grâce au « quoi qu'il en coûte » et à l'activité partielle. Cependant, nous pouvons également garder en mémoire qu'en avril 2020, la plateforme de Pôle Emploi ne recensait que 512 000 offres, soit 143 000 de moins en 2 semaines à cause d'une grande mise sur pause de l'économie. 3 semaines plus tard, le chiffre tombait à 380 000 offres d'emplois.Toujours est-il que le nombre de demandeurs d'emploi reste fortement élevé. Cette année, près de 9 embauches sur 10 sont allées au bout, donc pas d'abandon de recrutement faute de candidats. En 2018, il n'y avait que 5 % d'abandon. Aussi, bien que les professionnels se plaignent souvent de ne pas trouver de candidats, entre fin juillet et mi-août, le délai moyen de satisfaction des offres diffusées sur Pôle Emploi était meilleur qu'en 2019 : 34 jours contre 42 jours. Ces deux statistiques nous poussent à mettre en lumière le dynamisme de l'emploi, mais n'oublions pas que certains secteurs ont plus de mal à recruter que d'autres.