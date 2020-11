Les Millennials et l'immobilier

Le durcissement des conditions d'octroi des prêts immobiliers bancaires complique considérablement l'accession à la propriété des Millenials (Crédit photo: 123RF)

Le baromètre SeLoger s'est intéressé aux Millennials (génération des 25 - 35 ans), au type de logement qui les séduit le plus, à la surface à laquelle ils peuvent prétendre et à leur capacité à louer un logement qu'ils n'auraient visité qu'en visio.

Le baromètre SeLoger s'est intéressé au type de logement qui les séduit le plus, à la surface à laquelle ils peuvent prétendre selon l'endroit où ils habitent et à leur capacité à louer un logement qu'ils n'auraient visité qu'en visio.

Les deux pièces sont prisés par les Millénnials

Le durcissement des conditions d'octroi des prêts immobiliers bancaires complique considérablement l'accession à la propriété des Millenials qui se tournent alors vers la location. Les T2 sont très prisés par cette population. Ces appartements affichent un loyer moyen qui avoisine les 655 € (charges comprises) par mois pour une surface moyenne de 42 m². Ils sont loués meublés dans un quart des cas.

Quelle surface peuvent-ils louer pour 1.000 euros par mois ?

Que ce soit sur le marché de la transaction comme sur celui de la location, il existe de fortes disparités de prix et de loyers entre les villes. Un couple de Millennials qui gagne 3.000 euros par mois peut consacrer environ un tiers de ses revenus à son logement, soit 1.000 euros par mois. Selon le Baromètre SeLoger, la surface qui peut être louée pour ce prix peut varier du simple au quadruple selon les villes. Cette somme leur permettrait de louer un appartement de 33 m² à Paris et de 120 m² à Saint-Étienne.

Surface qui peut être louée pour un loyer de 1.000 euros par mois (hors charges locatives pour une location vide - Source : Baromètre des loyers-SeLoger) :

Paris : 33 m²

Nice : 58 m²

Bordeaux : 64 m²

Lyon : 64 m²

Montpellier : 67 m²

Lille : 68 m²

Rennes : 69 m²

Strasbourg : 71 m²

Nantes : 72 m²

Marseille : 73 m²

Toulouse : 76 m²

Grenoble : 76 m²

Toulon : 84 m²

Le Havre : 85 m²

Reims : 85 m²

Saint-Étienne : 120 m²

La plupart des Millennials (71%) trouve les loyers qui leurs sont demandés cohérents avec le marché locatif et 61% d'entre eux tablent sur une hausse de leur loyer dans les prochains mois. Enfin, si 3 Millennials sur 4 ne nourrissent aucune inquiétude quant à leur capacité à régler leur loyer à la fin du mois, 8% confient avoir déjà éprouvé des difficultés à payer leur propriétaire...

Louer un bien visité en se contentant d'une simple « visite virtuelle »

Alors que les visites des logements sont interdites pendant le confinement, ces « digital natives », parfaitement à l'aise avec les nouvelles technologies, sont-ils prêts à signer le contrat de location d'un bien immobilier en se contentant d'une simple « visite virtuelle » ? Pas vraiment ... Seulement 16 % d'entre eux se disent prêts à signer le contrat de location d'un bien immobilier qu'ils n'auraient visité qu'en visio.