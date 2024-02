Les loyers en résidence universitaire ne seront plus gelés à la rentrée

Gelés pendant cinq années, ils vont désormais être augmentés de 3,5 % maximum, soit entre deux et six euros par étudiant, par mois.

Après cinq années de gel, les loyers en cité universitaires vont être augmentés. L’objectif? Accélérer la réhabilitation du parc. Les loyers vont être augmentés de 3,5 % au maximum, soit entre deux et six euros par étudiant, par mois, une fois les APL pris en compte. « C’est un coût très modéré pour permettre d’accélérer les réhabilitations », assure Bénédicte Durand qui vient d’être nommée à la tête du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), dans une interview au Parisien .

12.000 rénovations d’ici 2027

Le Cnous souhaite procéder à 12.000 rénovations d’ici à 2027. « À cet horizon, plus aucun étudiant ne sera dans une chambre insalubre. 7500 logements restent à réhabiliter [...] Il y aura aussi 35.000 nouveaux logements en tout d’ici à 2027, dont 10.000 en gestion directe par le Crous. À cette date, tout le parc sera aux standards attendus », assure Bénédicte Durand. L’enveloppe globale pour procéder à ces rénovations est de 115 millions d’euros. Un budget difficile à trouver, même si le gouvernement a injecté 25 millions d’euros pour la rénovation des Crous, d’où l’augmentation des loyers des résidences étudiantes. « Je fais le tour de France des Crous et j’ai demandé à voir chacun des logements insalubres. Moins de 5 % du parc est vétuste… Mais chaque cas est un scandale de trop. C’est la priorité absolue », développe Bénédicte Durand.

La Fédération des associations générales étudiantes, la Fage, une organisation étudiante, « demande en urgence un nouveau gel des loyers lors de la prochaine rentrée ; elle appelle l’ensemble des membres des conseils d’administration des Crous à voter contre cette mesure aux côtés des élus étudiants Bouge Ton Crous ». Elle déplore que le coût de la rentrée étudiante passait le triste stade de 3000€, à la rentrée dernière, le logement étant le premier poste de dépense.

À l’origine, le conseil d’administration du Cnous avait décidé de geler le montant des loyers en 2020 pour faire face à la précarité . « Une mesure d’autant plus exceptionnelle que les tarifs pratiqués par les Crous sont d’ores et déjà extrêmement bas au regard des prix du marché: en moyenne, une chambre Crous revient à un étudiant à 100 € par mois, un studio de 18 m² entièrement équipé, entre 150 et 200 euros par mois, sans autres charges aucune, une fois les aides au logement déduites », prévenait alors le Cnous.