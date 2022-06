Les infirmiers pointés du doigt par l’Assurance maladie pour fraude

Selon l’Assurance maladie, un certain nombre d’infirmiers libéraux sont responsables de fraude et le préjudice financier est élevé.

Une enquête commandée par la Cour des comptes

La Cour des comptes a demandé à l’Assurance maladie de mener l’enquête sur la fraude au remboursement des soins infirmiers en ville. L’objectif ? « Mieux connaître les préjudices financiers, par type de risque, pour mieux les détecter et les sanctionner mais aussi renforcer l’ensemble des actions visant à prévenir la fraude. » L’enquête de l’Assurance maladie ne concerne « que » 3 624 dossiers (inspectés en 2018). Sur ce total, 1 370 (38 %) présentent diverses irrégularités. L’organisme s’est basé sur ces dossiers pour mesurer l’ampleur de la fraude à l’échelle nationale. Selon l’organisme, le préjudice financier concernerait entre 5 et 7 % des versements, pour un montant compris entre 286 et 393 millions d’euros (régime général). Il est à noter que le budget alloué aux dépenses remboursables est de 10 milliards d’euros dont 7,5 milliards d’euros pour le régime général. Note : pour l’Assurance maladie, un infirmier libéral qui atteint 200 000 € d’honoraires par an est suspect. Or, en 2018, 2,1 % des infirmiers ont facturé plus de 210 000 € d’honoraires…

Fraude : comment les infirmiers procèdent-ils ?

Mais comment font les infirmiers pour frauder ? Certains augmentent leurs indemnités kilométriques, une « tricherie » qui représente 62 % des cas de fraude et 39 % du préjudice financier global. D’autres facturent des prestations imaginaires et d’autres encore multiplient les factures pour un même acte (22 % des cas, 38 % du préjudice financier). Certains ont opté pour un non-respect de la nomenclature des actes et envoient des factures trop élevées à la Sécurité sociale et il y a aussi des cas de fraude à la prescription. Enfin, dans de rares cas, la profession est exercée illégalement.

Une surprise ? Pas vraiment !

Est-ce que l’Assurance maladie est surprise par ces nombres ? Pas vraiment. Le nombre d’infirmiers libéraux avoisine les 100 000. Or, peu de contrôles sont effectués. Comment peut-elle lutter contre ce phénomène coûteux ? En employant l’intelligence artificielle pour un traitement automatisé des données. De plus, désormais, tout infirmier libéral qui s’installe doit passer par un contrôle à blanc puis, huit mois après son installation, il fait l’objet d’un vrai contrôle. Et, depuis le début de l’année, un dispositif de ressources mensuelles (DRM) a été lancé. D’ici à la fin de l’année prochaine, d’autres métiers seront ciblés par l’Assurance maladie : transporteurs sanitaires, médecins généralistes/spécialistes, masseurs kinésithérapeutes… Elle va aussi s’intéresser aux indemnités journalières, aux hospitalisations à domicile et aux laboratoires.

La fraude à la complémentaire santé solidaire elle aussi scrutée

Les infirmiers libéraux ne sont pas les seuls à avoir fait l’objet d’une enquête par l’Assurance maladie sur demande de la Cour des comptes. La fraude à la complémentaire santé solidaire est elle aussi regardée de près. L’Assurance maladie estime qu’il y a fraude à partir du moment où les ressources de l’assuré sont trois fois supérieures au plafond (un peu plus de 9 200 euros pour une personne seule et environ 19 320 euros pour un couple avec deux enfants).