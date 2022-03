Les Grands Moulins de Paris, près de Lille, renaissent de leurs cendres

Fermé depuis 30 ans, ce fleuron de l’industrie a été laissé à l’abandon au point de devenir une friche industrielle. Aujourd’hui, il a été réhabilité en logements.

« Mon père était directeur technique de cette usine qui fabriquait de la farine et aujourd’hui, je participe à la faire revivre », déclare, non sans émotion, Dominique Legrand, maire de Marquette-Lez-Lille, dans les Hauts-de-France (59), lors de la cérémonie d’inauguration des Grands Moulins de Paris. Cette usine désaffectée visible depuis Lille, construite en 1921, vient d’être réhabilitée en logements . 142 habitations ont été livrées en février dernier et 104 autres sont prévues pour le deuxième trimestre 2022, soit 246 logements.

Et en effet, « beaucoup d’habitants de la région ont une histoire familiale connexe avec ce bâtiment. Leurs grands-parents ou oncles et tantes y travaillaient. Ils ont un lien fort avec cet édifice , et certains propriétaires ont acheté ici pour cette raison », assure Axelle Macardier, directrice des Grands Projets à Histoire & Patrimoine, chargé de la réhabilitation du bien avec Emeric Jourdan, directeur du programme et des travaux.

Axelle Macardier conduit la visite de cette « cathédrale industrielle », comme la nomme Rodolphe Albert, le président d’Histoire & Patrimoine. En pénétrant dans l’un des appartements témoins, on est inondé par la lumière qui traverse les pièces grâce aux multiples fenêtres. L’un des propriétaires a même installé son salon et sa salle à manger au cœur de la passerelle qui relie l’ancienne meunerie à l’ancien magasin à farine qui comprenait la boulangerie. Un lieu idéal pour intercepter les rayons du soleil.

16.500 mètres carrés

Ce moulin avait arrêté de fonctionner en 1989, alors que 57 salariés travaillent encore sur le site. En cause? Le contexte économique en berne face aux prix attrayants des États-Unis. Laissé à l’abandon, ce bâtiment, de 16.500 mètres carrés, renaît aujourd’hui de ses cendres par sa transformation en logements, dont plus de la moitié sont des T3, pour un coût total de 40 millions d’euros. « Un moyen de sauver un bâtiment par la politique du logement », selon Rodolphe Albert.

Les silos, qui servaient à stocker la farine, sont conservés en l’état, et un ascenseur a même été installé dans l’un d’entre eux. La flèche actuelle, qui coiffe l’édifice, d’une hauteur de 16 mètres, a la même forme et les mêmes volumes que l’ancienne flèche qui a brûlé dans un incendie. Le projet a été agrémenté d’une tour moderne, alignée sur l’ancienne minoterie, construite par Sigla Neuf, « une tour visible qui signale la reconquête du territoire urbain », souligne Axelle Macardier. Des bâtiments annexes comprenant des logements neufs construits par Vilogia complètent cette offre.

Le profil des propriétaires? Des personnes désireuses de faire de l’investissement locatif en grande majorité. Elles perçoivent un loyer de l’ordre de 480 € par mois environ, même si 10% des acquéreurs ont décidé d’emménager dans leur logement. Les propriétaires d’un appartement - dont le prix au m² s’élève à 5500 euros - dans ce bien classé Monument Historique, bénéficient d’une défiscalisation afin de compenser les travaux de restauration. « Si le propriétaire du bien décide de l’occuper personnellement, son avantage fiscal est divisé par deux », prévient toutefois Rodolphe Albert. Dans tous les cas, les acquéreurs doivent détenir le logement pendant 15 ans pour bénéficier de ces avantages fiscaux.