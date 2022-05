La Commission européenne souhaite instaurer une « juste contribution » des GAFAM aux réseaux télécoms. Les opérateurs ont toujours demandé une participation financière des Big Tech, qui sont les principaux utilisateurs de leur réseau. Cette contribution financière servirait à financer le déploiement de la 5G et de la fibre.

Les GAFAM pourraient contribuer aux réseaux des opérateurs télécom - iStock.com / AlexSi

Les GAFAM, principaux utilisateurs de la bande passante

Les GAFAM, dont l’acronyme désigne les géants du web Google, Apple, Facebook (devenu META), Amazon et Microsoft seraient les principaux utilisateurs de la bande passante mondiale. En effet, selon un rapport de l’ETNO (European Telecommunications Network Operators) 57% du trafic internet mondial est utilisé par six acteurs de la Big Tech, à savoir Google avec 22%, Facebook 15,4%, Netflix 9,4%, Apple 4,2%, Amazon 3,7%, et enfin Microsoft 3,3%. Une étude corroborée par l’Arcep (L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) qui estimait en 2021 que Netflix, Google, Akamai et Facebook occupaient la moitié du trafic Internet en France. Dans ce cadre, les opérateurs réunis sous le lobby ETNO, dont font partie Altice et Orange, réclament aux GAFAM de contribuer au financement du réseau.

La commission européenne favorable à cette demande

Et dernièrement, la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager s’est prononcée favorable à cette participation financière. « Je pense qu'il y a une question que nous devons examiner avec beaucoup d'attention, et c'est la question de la contribution équitable aux réseaux de télécommunication. Nous constatons que certains acteurs génèrent un trafic important qui leur permet d'exercer leur activité, mais qu'ils ne contribuent pas réellement à l'élaboration de ce trafic. Ils n'ont pas contribué aux investissements pour le déploiement de la connectivité », a-t-elle déclaré. Ainsi, certains fournisseurs de services de streaming comme Netflix pourraient verser une contribution aux opérateurs, en échange du nombre de vidéos qu’ils hébergent sur leur plateforme. Même combat pour Google avec YouTube et Méta avec Facebook. En effet, tout ce contenu génère beaucoup de trafic et Margrethe Vestager précise être « en train de comprendre en profondeur comment cela pourrait être activé ». Et pour cause, la conséquence de toute cette activité coûterait environ 28 milliards d’euros par an aux opérateurs. Cela s’explique par l’usage intensif des infrastructures, qui doivent régulièrement subir des opérations de maintenance. Infrastructures dans lesquelles les opérateurs auraient investi 500 milliards d’euros durant ces dix dernières années, pour qu’elles fonctionnent correctement.

Netflix s’oppose à cette contribution

Résultat, le lobby ETNO, en se basant sur sa récente étude, demande aux GAFAM de leur verser 20 milliards d’euros, pour financer le déploiement de la fibre et de la 5G. Cela permettrait de créer 840 000 nouveaux emplois et surtout de diminuer la consommation d’énergie du secteur. Cependant, Netflix s’est opposé à verser une contrepartie financière, argumentant qu’ils participent déjà au financement des réseaux. En effet, le géant américain a lancé en 2011 son propre réseau Open Connect qui installe des serveurs pour stocker de l’information localement. Cependant, l’opérateur coréen SK Broaband avait obtenu de Netflix une contrepartie financière après une hausse de son trafic lié au succès de la série Squid Game.