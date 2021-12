Les Français s’endettent sur une durée record pour leur logement

Pour s’acheter leur logement, les Français empruntent sur 20 ans en moyenne. Un record historique! Depuis mi-2017, cette durée a grimpé de 30 mois.

Les crédits immobiliers volent de record en record. Jamais les taux d’emprunt n’ont été aussi bas - autour de 1,05/1,06% toutes durées confondues - et jamais les banques n’ont autant prêté aux Français depuis 5 ans. À cela, il faudra désormais ajouter un autre record, celui de la durée d’emprunt. Les ménages s’endettent sur 240 mois (soit 20 ans) en moyenne pour l’achat de leur logement, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Un record historique! En 4 ans et demi, la durée d’emprunt s’est envolée de 2 ans et demi (près de 30 mois), passant de 17,5 à 20 ans. Rien qu’entre octobre et novembre 2021, elle a grimpé de 7 mois.

«Cet allongement permet d’absorber les conséquences de la hausse des prix des logements et de contenir les taux d’effort (taux d’endettement) sous le seuil des 35%, décrypte le Crédit Logement. Dans le contexte des taux bas, il permet aussi d’atténuer l’impact que la hausse des taux d’apport exigés (au moins 10% de l’emprunt total, NDLR) aurait sur les capacités d’accès au crédit». On est encore loin du seuil maximal de 25 ans à ne pas dépasser, comme l’imposent les autorités financières. La marge de manœuvre semble donc encore importante.

Solvabilité dégradée

Mais une statistique peut laisser redouter qu’elle soit de plus en plus réduite. Selon Crédit Logement, 61% des nouveaux prêts, depuis le début de l’année, ont été accordés sur une durée comprise entre 20 et 25 ans. De quoi rapprocher un peu plus la moyenne vers les 25 ans. Certes, allonger la durée permet de réduire les sommes que vous remboursez chaque mois à votre banque mais cela augmente le coût total du crédit. Tant que les taux sont bas, il reste a priori absorbable mais s’ils venaient à remonter, le coût du crédit serait de plus en plus lourd à supporter.

Sans compter que les banques exigent des apports de plus en plus élevés (+13% depuis le début de l’année). «Le coût des opérations réalisées par les ménages depuis le début de l’année, ne ralentit pas (+4,4% sur les 11 premiers mois) alors que leurs revenus augmentent quatre fois moins vite (+1,1%)», souligne le Crédit Logement. De quoi dégrader la solvabilité d’un nombre grandissant de ménages qui doivent composer, pour la plupart, avec une hausse des prix de l’immobilier. Et ainsi entretenir une situation pour le moins paradoxale: s’endetter n’a jamais été aussi intéressant pour acheter un logement mais tout le monde ne peut pas en profiter. La résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur, adoptée en première lecture par les députés de l’Assemblée, pourrait, quelque peu, alléger le fardeau des emprunteurs.