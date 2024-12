Les Français revendent déjà leurs cadeaux de Noël

Tirée par la possibilité de trouver un repreneur rapidement, la revente des cadeaux reçus en double ou simplement décevants enregistre une hausse cette année.

Alors que la vaisselle du réveillon trempe encore dans l’évier, le site de vente en ligne ebay.fr enregistre un pic de nouvelles annonces au lendemain de Noël. Observée tous les ans à la même période, cette inflation de l’offre sur le site de e-commerce est en hausse de 13% par rapport au matin du 25 décembre 2023, culminant à 340.000 nouvelles annonces, précise le groupe dans un communiqué. Des chiffres qui font écho aux estimations des plateformes concurrentes comme Rakuten. Dans son baromètre de Noël réalisé pour le e-commerçant par Ipsos, on peut lire que «près de 4 Français sur 10 se disent prêts à revendre les cadeaux qui ne leur conviennent pas, une pratique de plus en plus acceptée socialement » .

«Au total, ce sont près de 600.000 annonces qui devraient être mises en ligne par des vendeurs particuliers entre le 25 et le 26 décembre et 3 millions d’ici au 3 janvier 2025», estime eBay sur la base des données de l’année 2023. Une année qui a d’ailleurs vu l’accélération de cette tendance. D’après le baromètre Kantar réalisé pour eBay l’hiver dernier, 23% des Français envisageaient de revendre leurs cadeaux en 2023, contre 17% en 2022. Un chiffre établi à 21% en 2024. Si cette pratique enregistre une légère baisse sur un an (quoique en hausse par rapport à 2018 ou l’intention de revente était de 12%), eBay note toutefois un «changement de paradigme» : «après une année 2023 où l’inflation a pesé sur le pouvoir d’achat des Français, (ces derniers) semblent désormais accorder plus d’importance à se faire plaisir en revendant leurs cadeaux» , insistait Sarah Tayeb, directrice générale d’eBay France, dans un entretien au Figaro.

Économie circulaire et incitation

Si certaines plateformes mettent en place des mesures incitatives ciblées sur cette période - suppression des frais de ventes par exemple -, d’autres acteurs plus discrets comme Momox ou Happy Cash se positionnent sur ce marché lucratif, comme le signal BFM Business. C’est également le cas d’Easy cash et plus généralement des spécialistes de l’achat-vente d’occasion qui rachètent directement les objets dont vous souhaitez vous séparer pour les réinjecter dans son réseau de vente en ligne ou en magasin. Cette alternative a le mérite de vous débarrasser rapidement de vos cadeaux non désirés, mais le prix de vente se situera probablement en dessous de celui que vous auriez obtenu sur un site de vente de particuliers à particulier.

Si certains des Français qui revendent leurs cadeaux le font pour se faire davantage plaisir, d’autres motivations expliquent le pic d’annonce en ligne dans la semaine après Noël. Dans une interview au Figaro , Louise Benzrihem, chargée de mission chez eBay, l’expliquait aussi «par l’ancrage de l’économie circulaire dans nos habitudes» . Une habitude de recyclage permise par les plateformes de revente comme Leboncoin : «Vend ma Playstation 3 suite à des cadeaux de Noël» , «Suite cadeau Ps5 (Playstation 5), vend console en très bon état» , etc. Si ce n’est pour cause de doublon, les vendeurs se délestent surtout de leurs anciens objets déclassés par les nouveaux arrivant dans la hotte du Père Noël.