Les Français ont nettement moins consommé en 2020

Les dépenses de consommation ont baissé de 7% l'an dernier. Les fêtes de fin d'année ont cependant été l'occasion de réaliser d'importants achats.

Les Français n'avaient pas la tête à consommer l'an dernier. Confinements et couvre-feu ne les ont pas aidés non plus. D'après l'Insee, les dépenses de consommation des ménages ont ainsi fortement baissé sur l'ensemble de l'année 2020: -7,1 % après une hausse de 1,5% en 2019.

La pandémie et ses conséquences ont entraîné par une chute de 8,9% de la consommation de biens tandis que les dépenses dans les services dévissaient de 10,3%. Le repli a aussi été important dans la consommation d'énergie (-7,4%), tirée vers le bas par le recul des dépenses en carburant en raison de la limitation des déplacements.

Un secteur tire toutefois son épingle du jeu: les biens alimentaires, seule catégorie à afficher une progression sur l'ensemble de l'année. La ruée dans les magasins a permis à ce secteur de progresser de 1% l'an dernier. Cette tendance a été confirmée il y a quelques jours par l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) qui a fait part d'une hausse de 5% des volumes consommés par les Français en 2020. Une progression qualifiée d'historique.

Le succès du mois de décembre

Si les Français avaient retrouvé l'envie de dépenser après le premier confinement (la consommation des ménages ayant bondi de 18,2% entre juillet et septembre), la dynamique a été brutalement cassée par le rebond de l'épidémie et le deuxième confinement. Ainsi, au quatrième trimestre, la consommation a reculé de 5,4%.

Soucieux de sauver les fêtes de fin d'année, le gouvernement avait autorisé la réouverture des commerces fin novembre et obtenu le report du Black Friday. La manœuvre a été un succès puisque selon l'Insee, la consommation des ménages pendant les fêtes est repartie à la hausse. En décembre, tout particulièrement, les dépenses de consommation ont bondi de 23%, dépassant ainsi leur niveau de décembre 2019 (+3,7%). Un phénomène reflété par le bond des transactions par cartes bancaires.

Bond des ventes de textile

Qu'ont acheté les Français en fin d'année ? Essentiellement des biens durables pour lesquels les dépenses ont progressé de 6,9% en décembre sur un an. «Elles sont principalement portées par la très forte hausse des achats d'équipement du logement (+38,3% sur un an), en particulier des appareils ménagers et des produits électroniques», précise l'Insee. En revanche, les achats de matériels de transport sont restés en retrait (-10% par rapport à décembre 2019).

En décembre, les dépenses en habillement-textile ont aussi fortement rebondi (+17,8%) tout comme la consommation d'«autres biens fabriqués» (+9,6%). Ces derniers concernent les ventes de parfum, de matériels de sport et de jeux et jouets.

Les produits festifs plébiscités

Dans une moindre mesure, les biens alimentaires ont aussi profité d'une embellie en décembre (+0,7%). «Les dépenses augmentent pour la viande et les produits transformés. En revanche, la consommation de tabac reste en baisse», souligne l'institut.

Selon Nielsen, lors des deux dernières semaines de 2020, les produits festifs ont été plébiscités par les Français. «Les champagnes voient leurs ventes progresser de 20% ces deux dernières semaines, et les hausses atteignent même 28% sur les poissons fumés, 35% sur les crustacés et poissons frais, et 51% sur les foies gras du rayon épicerie», explique le cabinet. «La Saint-Sylvestre s'est avérée être un excellent cru pour la grande distribution en 2020, avec des ventes cumulées pour les courses des 30 et 31 décembre atteignant le milliard d'euros», conclut ce dernier.