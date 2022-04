Les Français et l’épargne : entre prudence et audace

Les Français épargnent avant tout par précaution pour faire face à des imprévus (Crédit photo : 123RF)

L'édition 2022 de l'enquête annuelle du Cercle de l'Épargne/Amphitéa « Les Français, l'Épargne et la Retraite » vient d'être publiée. Elle apporte un éclairage sur les comportements d'épargne des Français, leur opinion sur la réforme du système actuel des retraites et des droits de succession.

Plus des deux tiers des Français épargnent



70 % des Français déclarent épargner. Assez logiquement, la proportion d'épargnants est plus importante chez les cadres et professions libérales (87 %), mais elle est également assez élevée chez les ouvriers (63 %) et les retraités (68 %). Bien qu'ils disposent de plus faibles revenus, les jeunes épargnent plus que la moyenne des Français : 73 % des 18/24 ans et 77 % des 25/34 ans déclarent ainsi mettre de l'argent de côté.

Les Français épargnent avant tout par précaution pour faire face à des imprévus comme des problèmes de santé ou d'emploi (42 %). Vient ensuite la préparation de la retraite (30 %) ou d'un achat important (23 %). Enfin, 16 % épargnent en vue d'aider leur famille, 16 % pour préparer la transmission d'un patrimoine et 13 % pour l'achat d'un logement.

Toutefois, les priorités changent selon l'âge et le statut de l'épargnant. Ainsi, les 50/64 ans et les cadres épargnent avant tout pour leur retraite quand les 18/24 ans le font pour acheter un logement. Les plus de 65 ans épargnent en premier lieu pour aider leur famille et les artisans et commerçants par précaution (53 %). Plus surprenant, 30 % des retraités déclarent continuer à épargner pour leur retraite. Cela témoigne des craintes sur l'évolution de leur pouvoir d'achat et du financement de la dépendance.

Une bonne compréhension des risques et de la rentabilité des différents placements

Les Français ont une assez bonne compréhension des risques et de la rentabilité des différents placements. Ainsi, les placements jugés peu risqués sont les livrets (86 %) et l'assurance vie (75 %). Ce ratio est de 49 % pour l'immobilier locatif, 13 % pour les actions et 11 % pour les bitcoins.

L'immobilier locatif est perçu comme rentable par 76 % des sondés, devant les actions (74 %), les bitcoins (57 %), l'assurance vie (45 %) et les livrets (23 %).

Le regard des Français sur les actions a changé : 46 % considèrent ce placement intéressant en 2022, c'est 8 points de plus par rapport à 2017. L'intérêt des épargnants pour l'assurance vie est resté stable (59 %), alors que leur intérêt pour l'immobilier locatif est en baisse de 3 points (à 65 %).

Le bitcoin intéresse plus particulièrement les jeunes, notamment les 18/24 ans (47 %). Ils plébiscitent également les actions (57 %) et l'immobilier locatif (72 %).

En combinant risque et rentabilité, les produits les plus attractifs pour les Français sont, par ordre d'importance, l'immobilier locatif, l'assurance vie puis les livrets.

Les Français et la retraite

72 % des non-retraités pensent que leur pension sera insuffisante pour vivre correctement et la moitié des retraités jugent leur pension insuffisante. Si la suppression du projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron a atténué les craintes des Français, le niveau d'inquiétude demeure cependant élevé : les jeunes actifs (25/34 ans) sont les plus inquiets (78 %), suivis des femmes (72 % contre 60 % des hommes), trois quarts des ouvriers et des employés et 63 % des cadres.



À partir de 2.000 euros de revenus mensuels, la moitié des sondés déclarent épargner en vue de la retraite. Ce taux monte à 73 % pour les personnes gagnant plus de 4.000 euros et 74 % pour les cadres et les professions libérales, contre 50 % des employés.

Le retraite devient véritablement une préoccupation dès 35 ans : 60 % des 35/49 ans indiquent la préparer et 55 % des 50/65 ans.



42 % des Français se déclarent prêts à travailler jusqu'à 64 ou 65 ans pour avoir une bonne retraite. Ce ratio est de 55 % chez les commerçants/artisans et de 62 % chez les cadres et les professions libérales. Il n'est que de 39 % chez les ouvriers et de 45 % chez les employés. Les jeunes sont plutôt favorables à un tel report quand les 50/64 ans y sont opposés (66 % contre).



Si une majorité de Français est hostile au report de l'âge légal, ils restent néanmoins favorables à une réforme des régimes de retraite pour garantir leur pérennité. 46 % se prononcent pour l'instauration d'un régime unique, 34 % pour un système autour de trois pôles (salariés, indépendants et fonction publique) avec disparition des régimes spéciaux.

Les droits de succession et de donation

Une très large majorité des Français souhaite une exonération plus importante des droits de succession et de donation : 74 % sont pour un allègement des droits de succession, 49 % pour la suppression totale et 25 % pour un passage de l'abattement de 100.000 à 200.000 euros pour les héritiers en ligne directe.