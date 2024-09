Les Français dans le top 10 des plus riches du monde grâce à l’immobilier

Les Français font leur entrée dans le top 10 des habitants les plus riches du monde. Ils sont 10e contre 13e en 2022.

Les Français peuvent être rassurés. Ils font partie des habitants les plus riches du monde. Avec un patrimoine net par habitant de 72.380 euros, la France reste à la 16e place du classement des 20 pays les plus riches (deux places devant l’Allemagne), si on prend uniquement le patrimoine financier (placements sur livrets, assurances-vie, plans d’épargne, actions.... Si on ajoute le patrimoine immobilier, la France grimpe dans la hiérarchie mondiale et rejoint le rang des gagnants, selon le Allianz Global Wealth Report 2024 qui passe au crible la situation patrimoniale et l’endettement des ménages dans près de 60 pays.

Avec un patrimoine net moyen de 214.980 euros, les Français font leur entrée dans le top 10 et gagnent ainsi trois places par rapport au précédent classement, en 2022, (10e au lieu de 13e). En Europe de l’Est et en Europe de l’Ouest, en moyenne, l’immobilier domine clairement la propriété totale du patrimoine en 2023. Les Français n’occupent toutefois pas la première place du podium. Ce sont les Suisses les champions de la propriété avec un patrimoine net de 577.910 euros. Les Américains sont également plus forts que les Français (439.740 euros) et les Australiens également (365.000 euros).

Il est surprenant que l’immoblier pèse autant dans la richesse des Français lorsque l’on sait que le logement traverse une crise et que sa valeur a bien diminué . « Les épargnants français sont «à contre-courant»: malgré l’inversion des taux d’intérêt, les obligations continuent à ne jouer pratiquement aucun rôle dans leur portefeuille, contrairement à leurs voisins, en particulier les épargnants italiens », relève Allianz. Et pourtant, les actifs immobiliers ont reculé de 5 % en 2023. Le marché français du logement a été l’un des plus touchés par la hausse des taux d’intérêt « mais ce recul est intervenu après des années de forte croissance, la valeur de l’immobilier en 2023 restant confortablement supérieure au niveau d’avant la pandémie (+12 %) », nuance Allianz.

Une perte de 4 années pour les épargnants français

En réalité, le pouvoir d’achat des actifs financiers est toujours inférieur de 3,5 % à celui de 2020 et ne dépasse que légèrement le niveau d’avant la pandémie de 2019 (+1,0 %). Les épargnants français ont perdu quasiment 4 ans. Le groupe d’assurances allemand prédit un avenir plus sombre: « Les risques de transition, dus à la consommation énergétique des bâtiments, sont très prononcés en France. Les prix des logements devraient diminuer de 26,4 % jusqu’en 2050 », annonce Allianz. Les prix de l’immobilier seront déterminés moins par l’emplacement que par l’efficacité énergétique des bâtiments, selon l’assureur.