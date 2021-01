Les fans de l'OM font équipe pour acheter de l'énergie plus verte

Le club de football, qui compte 13 millions de supporteurs sur ses plateformes digitales, les encourage à souscrire un contrat d'électricité ou de gaz renouvelable.

Lundi, l'Olympique de Marseille (OM) donne le coup d'envoi d'une opération qui dépasse le cadre du rectangle vert. Mais c'est toujours de «vert» dont il s'agit: associé pour l'occasion au comparateur d'offres d'énergie Selectra, le club de football encourage ses supporteurs à souscrire un contrat d'électricité ou de gaz renouvelable.

Le principe est celui d'une offre d'achat groupé: les personnes intéressées se préinscrivent en ligne, jusqu'au 8 mars. Une fois en possession de ce portefeuille de clientèle, Selectra fera le tour des fournisseurs d'énergie verte pour obtenir les meilleures propositions tarifaires. Le but affiché est d'obtenir une économie moyenne de 150 à 200 euros par an par rapport aux tarifs réglementés proposés par les opérateurs historiques (EDF et Engie).

Il ne sera pas nécessaire de justifier d'une carte de supporteur pour se préinscrire et espérer faire quelques économies! Être un sympathisant du club phocéen suffit ; précisément, l'OM rappelle dans sa communication qu'il compte 13 millions de fans sur ses plateformes digitales.On saura dans quelques semaines combien ils sont à verdir leur énergie dans le sillage de leur club de cœur.

Cette initiative va-t-elle faire des émules parmi d'autres clubs de football? L'un d'entre eux serait tout trouvé: les Verts de Saint-Étienne, connus de la France entière, seraient d'excellents ambassadeurs pour le renouvelable. En attendant, partout dans le pays, les supporteurs n'attendent qu'une seule chose: pouvoir reprendre le chemin des stades.