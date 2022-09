Les enfants touchent davantage d'argent de poche en 2022

Une étude de Pixpay révèle que les enfants touchent en moyenne 33 euros par mois cette année. Un montant qui cache de grandes disparités.

L'argent de poche ne connaît pas la crise. La somme que les parents consentent à verser à leurs enfants cette année atteint 33 euros en moyenne, en augmentation de 2 euros par rapport à 2021 et de 3 euros par rapport à 2020, selon la dernière édition du baromètre Pixpay. Cette hausse annuelle de près de 6,5 % se situe au-dessus du niveau d'inflation, de l'ordre de 5,8 % en août.

L'étude confirme que l'âge de l'enfant constitue la principale variable d'ajustement. Ainsi, les 10-12 ans touchent 23 euros, les 12-14 ans 26 euros, les 14-16 ans 31 euros, les 16-18 ans 41 euros, et les 18 ans et plus 45 euros en moyenne. Des disparités se constatent également du point de vue géographique. À l'échelle du pays, les enfants des régions Corse et Sud raflent les plus gros montants (respectivement 50 euros et 37 euros), tandis que les petits Bretons et Normands sont statistiquement les moins bien lotis (28 euros par mois). Les bambins d'Île-de-France se classent en milieu de tableau, avec 35€ qui tombent chaque mois dans leur poche.

» LIRE AUSSI - «Depuis décembre, je me suis fait 2700 euros» : comment les ados utilisent Vinted pour se faire de l'argent de poche

Pour récolter davantage de fonds, les enfants ont intérêt à s'adresser à leur père plutôt qu'à leur mère. Pixpay montre dans son baromètre que les hommes donnent en moyenne 8 euros de plus que les femmes. Un écart qui tend à se creuser à mesure que l'enfant grandit. À 18 ans et plus, l'argent de poche varie même de 20 euros en fonction du parent qui le verse. Malheureusement pour eux, le baromètre révèle également que pour 69 % des enfants, ce sont les mères qui tiennent les cordons de la bourse.

Tous ces montants doivent toutefois être relativisés. En effet, le baromètre révèle que seul un enfant sur deux touche régulièrement de l'argent de poche. Parmi eux, 58 % perçoivent le pécule mensuellement et 42 % de façon hebdomadaire.