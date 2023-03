Cette année 2022, le montant des dividendes versés dans le monde bat un nouveau record. Les entreprises ont versé 1 560 milliards de dollars aux actionnaires soit 8,4% de plus que l’année précédente. Mais à quoi est dû ce nouveau record et que présage-t-il ? Explications.

Les dividendes versés aux actionnaires au plus haut-iStock-nespix

Les dividendes en quelques chiffres

Le gestionnaire d’actifs Janus Henderson vient de publier un rapport révélant les 1 200 plus grosses capitalisations boursières. Cette étude nous apprend que l’année 2022 enregistre un nouveau record du montant des dividendes versés aux actionnaires dans le monde. Avec un montant total de 1 560 milliards de dollars, ce montant est en nette hausse de 8,4% par rapport à l’année précédente. En effet, en 2021, le montant des dividendes versés par les entreprises dans le monde s’élevait à 1 460 milliards de dollars. Ce record serait en partie dû à la reprise de l’économie mondiale après la crise du Covid-19.

La hausse des prix de l’énergie et la reprise post Covid

Parmi les 1200 plus grosses capitalisations boursières, Janus Henderson nous apprend que les producteurs de pétrole et de gaz, ainsi que les sociétés financières ne représentent pas moins de la moitié de cette croissance (selon l’indice Global Dividend). Cela s’explique par la flambée des prix de l’énergie et donc la hausse des bénéfices des producteurs. Ces derniers ont « augmenté leurs distributions de plus de 66%, sous forme de dividendes ordinaires ou extraordinaires », détaille Janus Henderson.

Les entreprises françaises les plus performantes

Quant aux banques, elles ont pu bénéficier de la réautorisation des dividendes, gelés par la Banque centrale européenne au début de la pandémie. Le secteur du transport maritime n’est pas en reste, ayant profité de l’augmentation du fret. Enfin, les secteurs de l’automobile et du luxe constituent les « moteurs » des dividendes versés en Europe, grâce d’une part à la hausse du prix des voitures et d’autre part à la hausse de la demande des produits de luxe. En France, les entreprises ayant versé les plus gros dividendes sont Total Energies et LVMH. Le montant total des dividendes versés en France est de 59,8 milliards d’euros, soit une hausse de 4,6%. À la différence de l’année 2021, en 2022, les prix des matières premières ont légèrement baissé, modifiant le classement des entreprises sur le podium.

Qu’envisager pour l’année 2023 ?

D’après le rapport de Janus Henderson, 88% des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes en 2022 et 95% des entreprises en France. Au total, 12 pays ont enregistré des records de dividendes, parmi eux : les États-Unis, le Canada, le Brésil, la Chine, l’Inde, Taïwan, la France, l’Allemagne, le Japon ou encore l’Australie. Le gestionnaire d’actifs envisage un nouveau record pour l’année 2023. Une estimation nuancée par Jane Shoemake, gérante de portefeuilles. « En ce qui concerne l’année à venir, les perspectives de dividendes sont plus incertaines », a affirmé Jane Shoemake avant d’ajouter que « l’inflation, l’ampleur des nouvelles hausses de taux et les risques géopolitiques assombrissent l’horizon ».