Les chèques-vacances pourront bientôt être utilisés pour payer un billet de train en ligne

La mise à jour du site et de l'application SNCF Connect qui doit permettre cette évolution est prévue «dans le courant du mois de mai».

C'est une petite évolution, mais elle va être appréciée des détenteurs de chèques-vacances. La nouvelle version de SNCF connect, qui doit être rendue disponible au mois de mai, permettra de régler en ligne ses billets de train avec des chèques-vacances.

» LIRE AUSSI - Pourquoi SNCF Connect a déraillé

Il était déjà possible d'utiliser ce moyen de paiement, mais le processus était complexe et limité. Il fallait en effet poser une option en ligne sur l'application OUI.sncf, devenue par la suite SNCF Connect, et se rendre en boutique pour confirmer et régler la commande. Un processus chronophage et peu pratique qui pouvait en décourager plus d'un.

Un code à saisir

Avec cette annonce, la SNCF entend rendre plus accessible l'usage de ce moyen de paiement. La mise à jour du site et de l'application SNCF Connect « dans le courant du mois de mai » devrait permettre aux utilisateurs de régler un billet de train en entrant un code de chèque-vacances, préalablement dématérialisé sur le site de l'ANCV (Agence nationale des chèques-vacances). Le groupe précise toutefois qu'il sera toujours possible de les utiliser en agence ou en boutique. Cet avantage proposé par les entreprises permet chaque année à 4,5 millions de salariés et fonctionnaires de financer des loisirs. Les chèques-vacances sont acceptés comme moyen de paiement par près de 200.000 professionnels du tourisme .