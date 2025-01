Les autorités en alerte face à l'explosion des arnaques financières

Vigilance accrue : les autorités intensifient leurs efforts pour contrer la montée des arnaques financières. (Crédit photo : Shutterstock)

Fin décembre, le Parquet de Paris, l'AMF et l'ACPR ont tenu une conférence de presse pour mettre en lumière un problème préoccupant : l'ampleur croissante des arnaques financières en France. Avec un préjudice annuel estimé à plus de 500 millions d'euros, ce phénomène frappe un nombre croissant de citoyens, notamment les jeunes investisseurs.

Un phénomène en pleine expansion

Les statistiques sont sans appel : 3,20 % des Français auraient été victimes d'arnaques liées à l'investissement en 2024 (soit plus d'1,5 million de Français), contre seulement 1,20 % en 2021. Selon une étude de l'AMF, ces escroqueries ciblent particulièrement les jeunes hommes de moins de 35 ans (45%), attirés par des placements alternatifs promettant des gains rapides. Ces profils sont souvent séduits par des messages persuasifs sur les réseaux sociaux ou des publicités frauduleuses usurpant l'identité de sociétés existantes. Certaines caractéristiques se retrouvent fréquemment chez les victimes :

Le sentiment de s'y connaître en matière de placements

Le goût pour le risque et pour les placements alternatifs aux placements traditionnels

La trop grande confiance face à des offres attrayantes

Les types d'arnaques les plus répandus cocnernent les crypto-actifs, le FOREX et les faux livrets d'épargne. En effet, pour 8 victimes sur 10, « pour faire de bons placements, il faut laisser tomber les placements traditionnels ».

Les usurpations d'identité sont également en forte hausse, certaines utilisant même des technologies sophistiquées comme les deepfakes pour rendre les fraudes plus crédibles.

Des pertes financières importantes

Le préjudice moyen déclaré par les victimes s'élève à 29.000 euros, mais certains cas isolés atteignent des sommes très importantes, avec des pertes allant jusqu'à 400.000 euros. Les autorités signalent aussi une augmentation des fraudes dites « au carré » : après avoir piégé une victime, les escrocs reviennent sous une autre identité, promettant de l'aider à récupérer son argent en échange de nouveaux paiements.

Une réponse coordonnée des institutions

Face à cette menace, les autorités (parquet de Paris, AMF et ACPR) redoublent d'efforts pour prévenir et sanctionner les arnaques et mettent en place des actions :

Prévention et sensibilisation : des campagnes ciblées comme « Arnaques : il n'est jamais urgent de perdre son argent » sont diffusées sur les réseaux sociaux et à travers des partenariats avec des médias. Des outils pédagogiques comme « Les mystères d'Investipolis » visent à éduquer les jeunes investisseurs.

Blocage des sites frauduleux : depuis janvier 2022, près de 350 sites illégaux ont été bloqués par voie judiciaire à la demande de l'AMF.

Sanctions et enquêtes : les autorités collaborent pour identifier et poursuivre les responsables. En 2024, plusieurs influenceurs spécialisés en trading ont été épinglés pour leur promotion de plateformes non agréées.

Coopération internationale : les échanges d'informations avec d'autres pays permettent de remonter les flux financiers et d'identifier les réseaux criminels.

Les autorités appellent à la vigilance. Parmi les réflexes à adopter :