Les appartements résistent face à la ruée sur les maisons en Île-de-France

Depuis 4 ans, nous assistons à un déclin des appartements au profit des maisons en France. Mais plus lent qu’attendu.

En Île-de-France, les maisons ont la cote mais les appartements font de la résistance. Certes, la crise du Covid-19 confirme le lent déclin des logements collectifs, amorcé en 2017. Il y a 5 ans, 70% des logements vendus en région parisienne, étaient des appartements, selon les notaires du Grand Paris . Mais, aujourd’hui, le taux avoisine encore les 68%. Depuis 5 ans, la part des maisons en Île-de-France, région dont on a dit qu’elle a attiré, pendant la crise sanitaire, beaucoup de ménages, désireux d’acheter un logement plus grand et moins cher, n’a donc progressé que de 2 points, passant de 30% en 2017 à 32% en 2021.

Pour Me Thierry Delesalle, notaire à Paris, « l’envie d’une maison s’est confrontée à la réalité financière ». « Tout le monde ne peut pas se payer une maison , souligne-t-il. Certains ménages se sont rabattus sur un appartement, la plupart en Petite Couronne, d’autres en Grande Couronne car ils sont moins chers qu’en Petite Couronne et peuvent disposer d’un petit extérieur ». Mais du coup, ils sont plus excentrés.

Ces 32% de maisons vendues en Ile-de-France sont un record mais qui a déjà été établi en 2020, année marquée par deux confinements qui ont poussé les Français à vendre leur appartement pour acheter une maison, et surtout bien avant la crise sanitaire, en 2016. La ruée vers les logements individuels semble avoir déjà du plomb dans l’aile. Le nombre de maisons vendues entre 2020 et 2021 a certes augmenté de 8,5% mais, avec une augmentation de 7,7% sur la même période, les appartements ne se défendent pas si mal que cela.

Avec 56.000 biens vendus en Île-de-France en 2021, les maisons frôlent le record historique de 2019 (près de 57.000) mais, avec 121.000 transactions, les appartements aussi... Pas mal pour des biens qui étaient censés avoir beaucoup moins la cote en Île-de-France depuis deux ans. Pour Me Charles Flobert, notaire à Saint-Maur-des-Fossés (94), l’explication vient de l’évolution du parc francilien. « Sur cette période, des milliers d’appartements ont été construits alors que dans le même temps, des maisons ont été détruites en Petite Couronne, notamment pour construire des logements collectifs , décrypte-t-il. En Grande Couronne, peu de maisons ont été construites, en tout cas moins que des appartements . Ce qui entraîne mécaniquement plus de ventes d’appartements que de maisons. »

Deux fois plus d’appartements que de maisons ont ainsi changé de mains l’année dernière en région parisienne. Là où les maisons ont beaucoup plus la cote, c’est en Grande Couronne. Elles ont pesé plus de 50% des ventes en moyenne en 2021: de 46% dans les Yvelines (78) à 61% en Seine-et-Marne (77), département qui « recouvre la moitié de la surface de l’Île-de-France et autorise un habitat moins dense », soulignent les notaires du Grand Paris.

En revanche, en Petite Couronne, c’est le logement collectif qui domine: 88% des ventes dans les Hauts-de-Seine (92), 75% dans le Val-de-Marne (94) et 69% en Seine-Saint-Denis (93). Quant à Paris, la part des maisons est, sans surprise, famélique: moins de 1% des 36.000 logements vendus en 2021.